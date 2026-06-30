Postul de televiziune pregătește un noul sezon al concursului de supraviețuire, în care o altă serie de concurenți va fi supusă testelor de rezistență fizică și psihică în condiții de izolare.

Schimbări în grila de programe la Antena 1

Conform precizărilor făcute de prezentatorul emisiunii, Adi Vasile, emisiunea va reveni pe micile ecrane la sfârșitul acestui an. Dacă Survivor 2026 a avut premiera pe 9 ianuarie, iată că următorul sezon va aduce și o reorganizare a grilei de programe la Antena 1.

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„În decembrie începe noul sezon”, a anunțat Adrian Vasile pe o rețea de socializare. Prezentatorul Survivor a adăugat că procesul de selecție și înscrierile la casting pentru viitorii participanți au fost deja deschise, echipa căutând persoane pregătite pentru competiția sportivă din jungla dominicană.

La finalul sezonului, Adi Vasile a transmis un mesaj de mulțumire adresat publicului, concurenților și echipei tehnice din spatele camerelor de filmat, descriind realizarea emisiunii ca pe o provocare complexă din punct de vedere logistic și uman.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a spus Adi Vasile.