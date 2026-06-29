O cultură unică a curățeniei într-o țară sufocată de deșeuri

Deși în fiecare sâmbătă peste 1.000 de turiști asaltează ulițele localității pentru a se fotografia în „cel mai curat sat din Asia”, localnicii au decis că o zi pe săptămână le aparține în exclusivitate.

Măsura, intrată în vigoare la începutul anului 2026, a surprins pe toată lumea. La intrarea pe singurul drum care duce spre sat au fost montate porți mari din metal negru, care sunt încuiate și păzite cu strictețe în fiecare zi de duminică. Pentru o comunitate a cărei economie depinde aproape în totalitate de vizitatori, decizia de a refuza excursiile de o zi și veniturile aferente reprezintă un manifest pentru protejarea propriei identități.

Situat la doar câțiva kilometri de granița cu Bangladesh, în statul indian Meghalaya, Mawlynnong a ieșit din anonimat în anul 2003, când revista Discover India l-a numit oficial cel mai curat sat de pe continent. Într-o țară care se luptă istoric cu lipsa sistemelor de salubrizare, performanța micului sat a fost considerată un miracol.

În Mawlynnong, curățenia nu este o obligație, ci un mod de viață transmis din generație în generație. Copiii învață de mici să strângă frunzele uscate și să golească coșurile de gunoi înainte de a pleca la școală, iar gestionarea deșeurilor biodegradabile este o mândrie colectivă.

Fenomenul a atras inclusiv atenția premierului Narendra Modi, care a oferit satul ca exemplu național în cadrul campaniei „Clean India”.

Această faimă a schimbat radical viața comunității. Oamenii au abandonat agricultura tradițională și au deschis pensiuni, restaurante și tarabe cu suvenire, transformând complet peisajul local. Casele din stuf au fost înlocuite treptat de construcții moderne din beton, ridicate exclusiv din banii lăsați de turiști.

De ce au pus localnicii lacătul pe porți în fiecare duminică

După două decenii de turism neîntrerupt, amplificat în ultimii ani de rețelele sociale, comitetul din Mawlynnong a realizat că echilibrul comunității este în pericol. Principalul argument din spatele interdicției de duminică este de natură religioasă și culturală. Populația satului aparține grupului etnic Khasi și este în proporție de 100% creștină, într-o țară dominată majoritar de hinduism.

„Trebuie să luăm o pauză. Dacă închidem satul pentru turiști o zi pe săptămână, ne putem recupera adevărata viață rurală”, explică Precious Khongdup, membru al comitetului local. Acesta a subliniat că măsura a fost introdusă pentru a conserva atât identitatea culturală, cât și disciplina strictă care a făcut satul faimos inițial.

Satul copleșit de turiști care își închide porțile duminica. Cei 600 de localnici cer o pauză: „Este o problemă pentru noi”
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Chiar și înainte de impunerea oficială a acestei reguli, majoritatea afacerilor locale erau închise duminica pentru ca oamenii să poată merge la biserică. Oficialii locali au explicat că nu își doreau ca vizitatorii să se simtă inconfortabil într-un sat în care nu aveau de unde să își cumpere nici măcar o sticlă cu apă, preferând astfel să suspende complet accesul pentru cei care veneau doar pentru câteva ore.

Prețul succesului: poluarea și lipsa de respect a vizitatorilor

Dincolo de componenta spirituală, măsura are și o miză ecologică extrem de importantă. Presiunea turistică a început să lase urme pe ulițele perfecte din Mawlynnong. Chiar în perioada în care se discuta introducerea restricției, un clip video în care se vedeau zeci de sticle din plastic abandonate de turiști pe marginea drumului a devenit viral, provocând indignare în rândul localnicilor.

Deși majoritatea vizitatorilor respectă regulile și folosesc coșurile împletite din bambus, fluxul constant de oameni dornici de selfie-uri a perturbat liniștea locului. Singura excepție de la regulă se aplică turiștilor care au rezervări pe termen lung la pensiunile din sat; aceștia pot rămâne peste weekend, însă excursioniștii de o zi sunt întorși politicos de la poartă.

Duminica, Mawlynnong redevine oaza de liniște de acum un sfert de secol. Mașinile dispar din parcare, tarabele sunt zăvorâte, iar singurele sunete care se mai aud pe ulițele curate sunt imnurile religioase care răsună din casele localnicilor îmbrăcați în haine de sărbătoare.

Într-o lume guvernată de profit, micul sat din India demonstrează că, uneori, liniștea și demnitatea unei comunități valorează mai mult decât orice sumă de bani.

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