„Hamza Vamă” a pus stăpânire pe pod

În centrul acestei povești urbane se află un minor în vârstă de 12 ani, cunoscut sub pseudonimul de „Hamza la douane” (Hamza Vamă), care a reușit să pună stăpânire pe un pod pietonal și să impună o taxă de trecere, relatează Mariefrance.

Metoda sa, deși rudimentară, s-a dovedit extrem de eficientă și a strâns milioane de vizualizări pe platformele de socializare, în special pe TikTok.

În videoclipurile filmate la Canalul Saint-Martin, printre terase și turiști, Hamza apare ca o față familiară. El spune că locuiește în arondismentul 20, este originar din Oran, Algeria, și merge la gimnaziu. Își petrece după-amiezile lângă canal cu prietenii.

Hamza se poziționează la capătul podului și le cere politicos, dar ferm, trecătorilor o „taxă” de 2 euro. Cei care refuză să plătească sau încearcă să forțeze trecerea sunt stropiți instantaneu cu o pompă cu apă, spre deliciul publicului care s-a obișnuit deja să se strângă în zonă pentru a urmări spectacolul.

Reținut de poliție

Într-un interviu acordat recent presei franceze, adolescentul a oferit detalii neașteptate despre viața sa de familie și despre modul în care gestionează această celebritate subită: „Tata știe, mama încă nu”.

Întrebat dacă familia sa are cunoștință despre activitatea sa zilnică de pe marginea canalului, băiatul a mărturisit cu multă candoare că tatăl lui este la curent cu ceea ce face și chiar se amuză, în timp ce mama lui nu a aflat încă adevărul, el preferând să o menajeze pentru moment pentru a evita discuțiile aprinse din familie.

Deși inițiativa a pornit ca o simplă glumă de vacanță între prieteni, situația a început să escaladeze rapid din cauza numărului uriaș de curioși care vin special în zonă pentru a-l filma.

Aglomerația creată și micile tensiuni cu pietonii care nu gustă acest tip de divertisment stradal au atras atenția autorităților pariziene.

Chiar dacă mulți localnici îl consideră pe Hamza o mascotă simpatică a cartierului, forțele de ordine monitorizează acum perimetrul.

De la mijlocul lunii iunie 2026, o serie de videoclipuri l-au arătat pe Hamza ținând în mână un pistol cu ​​apă, stropind trecătorii și certându-se cu alți tineri. Alte clipuri prezintă altercații cu poliția municipală și perioade în care a fost reținut, deși nu au fost dezvăluite detalii oficiale. 

Într-un videoclip recent, tânărul și-a explicat absența de pe rețelele de socializare după ce a fost reținut la secția de poliție din arondismentul 11 ​​din Paris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret! Imaginile cu cei doi bărbați pe care îi știi de la TV sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Un detaliu special le-a atras tuturor atenția!
Viva.ro
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret! Imaginile cu cei doi bărbați pe care îi știi de la TV sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Un detaliu special le-a atras tuturor atenția!
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Unica.ro
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
GSP.RO
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
GSP.RO
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Avantaje.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 29 iun.
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Traian Băsescu anunță când poate avea România un guvern nou: „Grindeanu nu vrea premier, Bolojan vrea să rămână nelimitat, iar Nicușor Dan nu vrea anticipate”
Politică 29 iun.
Traian Băsescu anunță când poate avea România un guvern nou: „Grindeanu nu vrea premier, Bolojan vrea să rămână nelimitat, iar Nicușor Dan nu vrea anticipate”
Parteneri
Sesizare penală după controlul la complexul Cosmopolis: Ministrul Mediului reclamă un „atentat la sănătatea publică”
Adevarul.ro
Sesizare penală după controlul la complexul Cosmopolis: Ministrul Mediului reclamă un „atentat la sănătatea publică”
Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Schimbare la „Vorbește lumea”: „O nouă etapă pentru noi”. Anunțul făcut de PRO TV
Stiri Mondene 29 iun.
Schimbare la „Vorbește lumea”: „O nouă etapă pentru noi”. Anunțul făcut de PRO TV
Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neașteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine”
Stiri Mondene 29 iun.
Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neașteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
ObservatorNews.ro
România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
GSP.ro
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.ro
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
Parteneri
Ford a mizat pe AI, dar a ajuns să readucă inginerii cu experiență
Mediafax.ro
Ford a mizat pe AI, dar a ajuns să readucă inginerii cu experiență
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Redactia.ro
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Reportaj
Politică 29 iun.
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 29 iun.
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
Fanatik.ro
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație