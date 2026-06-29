„Hamza Vamă” a pus stăpânire pe pod

În centrul acestei povești urbane se află un minor în vârstă de 12 ani, cunoscut sub pseudonimul de „Hamza la douane” (Hamza Vamă), care a reușit să pună stăpânire pe un pod pietonal și să impună o taxă de trecere, relatează Mariefrance.

Metoda sa, deși rudimentară, s-a dovedit extrem de eficientă și a strâns milioane de vizualizări pe platformele de socializare, în special pe TikTok.

🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Il y a trois jours, la police nationale a tenté dinterpeller le jeune Hamza, dit « LaDouane ».



Une fois interpellé, il est parvenu à séchapper du véhicule de police, avant de se réfugier dans le canal Saint-Martin. pic.twitter.com/r6nwfhtX4Z — Bastion (@BastionMediaFR) June 28, 2026

În videoclipurile filmate la Canalul Saint-Martin, printre terase și turiști, Hamza apare ca o față familiară. El spune că locuiește în arondismentul 20, este originar din Oran, Algeria, și merge la gimnaziu. Își petrece după-amiezile lângă canal cu prietenii.

Hamza se poziționează la capătul podului și le cere politicos, dar ferm, trecătorilor o „taxă” de 2 euro. Cei care refuză să plătească sau încearcă să forțeze trecerea sunt stropiți instantaneu cu o pompă cu apă, spre deliciul publicului care s-a obișnuit deja să se strângă în zonă pentru a urmări spectacolul.

Reținut de poliție

Într-un interviu acordat recent presei franceze, adolescentul a oferit detalii neașteptate despre viața sa de familie și despre modul în care gestionează această celebritate subită: „Tata știe, mama încă nu”.

Întrebat dacă familia sa are cunoștință despre activitatea sa zilnică de pe marginea canalului, băiatul a mărturisit cu multă candoare că tatăl lui este la curent cu ceea ce face și chiar se amuză, în timp ce mama lui nu a aflat încă adevărul, el preferând să o menajeze pentru moment pentru a evita discuțiile aprinse din familie.

Deși inițiativa a pornit ca o simplă glumă de vacanță între prieteni, situația a început să escaladeze rapid din cauza numărului uriaș de curioși care vin special în zonă pentru a-l filma.

Aglomerația creată și micile tensiuni cu pietonii care nu gustă acest tip de divertisment stradal au atras atenția autorităților pariziene.

Chiar dacă mulți localnici îl consideră pe Hamza o mascotă simpatică a cartierului, forțele de ordine monitorizează acum perimetrul.

De la mijlocul lunii iunie 2026, o serie de videoclipuri l-au arătat pe Hamza ținând în mână un pistol cu ​​apă, stropind trecătorii și certându-se cu alți tineri. Alte clipuri prezintă altercații cu poliția municipală și perioade în care a fost reținut, deși nu au fost dezvăluite detalii oficiale.

Într-un videoclip recent, tânărul și-a explicat absența de pe rețelele de socializare după ce a fost reținut la secția de poliție din arondismentul 11 ​​din Paris.