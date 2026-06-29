În penultima zi a sesiunii parlamentare, cu tensiuni politice generate de lipsa unui guvern cu puteri depline de aproape două luni, aleșii au arătat că și-au început vacanța mai devreme. A avut loc, inclusiv, un plen reunit unde invitatul era președintele Israelului, Isaac Herzog, care a ținut un discurs la comemorarea a 85 de ani de la Pogromul din iunie 1941, de la Iași. A fost singurul vorbitor la un eveniment unde cu indulgență erau prezenți jumătate dintre parlamentari, în condițiile în care în sala de plen au fost și numeroși reprezentanți ai delegației israeliene, de la consilieri, presă, plus oameni din staff.

Evitarea unui moment jenant

Înainte de plenul reunit, surse social-democrate susțineau că din informațiile lor parlamentari ai SOS pregătiseră pancarte. Teama era să nu ajungă vreun parlamentar cu vederi extremiste cu un astfel de afiș la tribuna plenului exact în momentul discursului, prilej ca agențiile de știri internaționale să vorbească despre antisemitismul unora din politica dâmbovițeană. Până la urmă, discursul a decurs fără probleme, fiind chiar o sesiune generoasă de aplauze. Protestul era, însă, doar amânat.

Isaac Herzog a venit cu o delegație numeroasă. Printre cei care l-au însoțit a fost inclusiv ambasadorul României în Israel cunoscutul istoric Radu Ioanid. De altfel, înainte de discursul din plen al lui Herzog, Ioanid a mers să se salute și să se pupe prietenește cu Florin Manole, deputat PSD și fost ministru al Muncii. Președinția ședinței a fost asigurată de Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, care l-a avut lângă el pe Mircea Abrudean, șeful de la Senat.

În afara sălii, imediat după discurs, liderul israelian a fost solicitat pentru mai multe fotografii. Printre cei prezenți în clădirea Parlamentului, deși nu are vreo calitate oficială, a fost și cunoscutul chef Joseph Haddad, deținătorul a mai multor restaurante centrale.

Haddad, născut la Haifa, a reușit să treacă de dispozitivul de protecție și să prindă mai multe selfiuri cu liderul statului israelian.

Protest pe hol, nu și în parc

La un sfert de oră după plecarea lui Herzog, pe holurile Parlamentului cinci aleși SOS, în frunte cu senatorul Dumitru Manea, alias Miron Manega (pseudonimul cu care semnează în Certitudinea), a venit să-și arate nemulțumire afață de comemorare. Pe unul din afișe era negată existența Pogromului de la Iași, iar vina era aruncată exclusiv pe germani. Un alt afiș era pentru cauza Palestinei.

Manega a încercat să-și justifice poziția prin invocarea unor ambiguități, potrivit propriilor calcule, referitoare la numărul victimelor de la Iași.

De asemenea, un protest mai mare era așteptat și în fața Parlamentului. Însă căldura de afară, 39 de grade la umbră, a dus la lipsa oricărei urmă de manifestație. Singurii care stateau să se asigure că nu se întâmplă nimic erau doi jandarmi peste drum de Parlament, băgați sub un copac.

De asemenea, alți trei păzeau o intrare a Parlamentului, tot oarecum încercând să prindă umbra. Nici urmă de protestatari, deși până înainte de începerea evenimentului erau aproximativ 100 care susținuseră în online că vin.

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