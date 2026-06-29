Coșmarul cozilor kilometrice și al restricțiilor de circulație de la graniță ia sfârșit, după ce autoritățile au finalizat cu succes lucrările de infrastructură din zonă.

Conform precizărilor transmise de MAE, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv pe ambele sensuri de mers. Măsura se va aplica pentru toate tipurile de vehicule, de la autoturisme și până la transporturile de mare tonaj, punând astfel capăt perioadei în care traficul a fost deviat sau restricționat alternativ pe o singură bandă.

Normalizarea condițiilor de tranzit va intra în vigoare începând de marți, 30 iunie, de la ora 10:00, ca urmare a finalizării complete a lucrărilor de reparație executate pe partea bulgară a podului.

Șoferii sunt însă sfătuiți să manifeste în continuare atenție sporită în primele ore de la redeschidere, până la fluidizarea completă a fluxurilor de mașini care se formează de obicei la punctele de control vamal.

„Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; https://bgtoll.bg/”, se precizează într-un comunicat al MAE.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie, cât şi aplicaţia “Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Odată cu începerea sezonului estival, rețelele de socializare și forumurile dedicate pasionaților de călătorii sunt inundate de aceeași întrebare fierbinte: „Cât se stă pe podul Giurgiu-Ruse?”. Pentru mii de români care își petrec concediul pe litoralul bulgăresc sau în stațiunile din Grecia, Podul Prieteniei reprezintă primul și cel mai mare test de răbdare al vacanței.



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