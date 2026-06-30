Cum a fost făcută descoperirea

În luna iunie, ca în fiecare an, Mariette s-a ocupat personal de citirea contorului de apă pentru a transmite indexul furnizorului. Însă, de această dată, a observat ceva neașteptat, relatează publicația franceză Ouest France.

„Am văzut că se învârtea contorul cu o viteză incredibilă, deși niciun robinet din casă nu era deschis”, a povestit femeia.

„Am oprit imediat robinetul general și am sunat la furnizorul de apă pentru a raporta o scurgere”.

Contorul de apă al cuplului este amplasat la marginea străzii, la aproximativ 20 de metri de locuință. Scurgerea s-a produs în spațiul tehnic subteran, unde conductele de apă sunt suspendate.

„Acest spațiu este împărțit în trei compartimente, iar în zona centrală, una dintre conductele vechi a ruginit și a cedat”, a explicat fiul lor, Wim.

Apa s-a infiltrat în pământ fără să producă o scădere semnificativă a presiunii la robinete, ceea ce a făcut scurgerea imposibil de observat. Din această cauză, consumul anual mediu al cuplului, de 70 mc, a explodat, ajungând la 5.597 mc – de 80 de ori mai mult decât normalul.

„Pentru a ne spăla sau pentru a folosi toaleta, umpleam găleți cu apă de la pompa din grădină”

Cuplul a angajat un instalator pentru a înlocui conducta deteriorată, însă reparația a durat două săptămâni.

„În acest timp, am ținut robinetul general închis. Pentru a ne spăla sau pentru a folosi toaleta, umpleam găleți cu apă de la pompa din grădină, ca pe vremuri”, a explicat Mariette.

„Chiar și acum, când scurgerea a fost reparată, abia îndrăznesc să folosesc apa. Dacă începe să curgă o altă țeavă?”

Cei doi trăiesc cu o pensie de 2.200 de euro pe lună

Lucien și Mariette spun că nu au posibilitatea să plătească factura uriașă. Compania de furnizare a apei le-a trimis un plan de rambursare cu rate lunare de 900 de euro.

„Le-am spus că nu putem plăti așa ceva. Noi trăim cu o pensie de 2.200 de euro pe lună”, a declarat Mariette.

„900 de euro reprezintă aproape jumătate din venitul nostru. Ce ar trebui să fac? Să mă întorc la muncă?”.

Fiul lor, Wim, refuză să accepte ca părinții săi să se îndatoreze pentru o problemă care nu a fost cauzată de neglijența lor.

„În principiu, orice se întâmplă după contor este responsabilitatea lor, dar în acest caz, nu ar fi putut face nimic pentru a preveni scurgerea”, susține el.

Familia a decis să inițieze o procedură legală

Familia a decis să inițieze o procedură legală, iar un fond de solidaritate ar putea fi activat în astfel de situații, conform Ouest France.

„Am primit o propunere de a plăti rate lunare de 100 de euro în loc de 900, dar suma totală rămâne aceeași”, a precizat Wim.

Un reprezentant al companiei a declarat: „Pentru astfel de cazuri, avem o comisie care poate propune o soluționare amiabilă. În principiu, orice volum care depășește 300 mc este rambursat în proporție de 90%. Vom face tot posibilul pentru a limita impactul financiar. Facturile de avans, calculate pe baza consumului mediu, vor fi, de asemenea, ajustate”.