Cum va fi vremea în săptămâna 30 iunie-6 iulie 2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nordice și nord-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale, iar în rest va fi deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-13 iulie 2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-20 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-27 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și centrale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Luni dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări succesive de vreme extremă pentru perioada 29 iunie–1 iulie. Cea mai mare parte a țării se va afla sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. De marți, sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

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