Dorința cea mai arzătoare a Crenguței-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, este să ajungă cât mai repede în Italia, la oncologii de la Spitalul ”Bambino Gesu”, din Roma. Acolo, este izvorul speranței sale în ziua de mâine, este locul în care visele au devenit realitate după ce boli îngrozitoare – cancer, neuroblastom localizat în abdomen, o boală autoimună care îi atacă întreg sistemul osos și hipoadrenalism primar (boala Addison) – o afecțiune rară a glandelor suprarenale -, i-au ”mușcat” rând pe rând din trupul vlăguit. Însă, pentru a primi și acum tratamentele salvatoare, fetița are nevoie de 2.500 de euro.

Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România

Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, nu numără, ca toți școlarii, zilele rămase din mult așteptata vacanță mare. Nu își face planuri de călătorie la mare, la munte sau cine-știe unde, pentru că destinul a avut alte planuri pentru ea…Fetița care are are puțin peste 11 ani socotește acum, cu disperarea celui care se agață de fiecare clipă de viață, fiecare zi, fiecare ceas rămase până când va putea ajunge la medicii italieni de la ”Bambino Gesu”. Pentru că, de acolo i s-a arătat speranța în ziua de mâine.

Pentru crenguța, tratamentele sunt speranța în ziua de mâine

Fetița suferindă urmează de ani buni tratamente care o țin în viață după ce s-a îmbolnăvit de cancer abdominal, de o boală autoimună care îi macină oasele, dar și de maladia hipoadrenalism primar (n.r. boala Addison, o afectiune rară a glandelor surarenale). Pentru a putea urma calendarul medical personalizat de oncologii de la Roma, Crenguța trebuie să meargă acolo la intervale bine stabilite de timp, drumuri care sunt extrem de costisitoare pentru părinții ei.

Din cauza lipsei banilor, Crenguța a ratat o programare la medicii italieni

Lipsa banilor a făcut ca micuța – elevă în clasa a treia la Școala Gimnazială ”Constantin Morariu”, din Pătrăuți -, să nu poată ajunge la cea mai recentă programare fapt care duce la slăbirea și chiar la pierderea controlului asupra bolilor cu care se luptă eroic. Crenguța este acum în așteptarea următoarei programări pe care nu are voie să o rateze. Pe de o parte bolile s-ar putea agrava și i-ar putea pune și mai rău viața în pericol și pe de altă parte, fetița ar putea ajunge în situația de a -și pierde locul în programul de tratament al clinicii italiene.

Însă, pentru a ajunge acolo, pentru a fi investigată și tratată în continuare, fetița are nevoie de 2.500 de euro: 1.500 de euro sunt necesari acestei etape de investigații, iar 1.000 de euro sunt costurile medicamentelor pe care trebuie să le ia de trei ori pe zi pentru a supraviețui.Cum părinții ei nu au acești bani, micuța are mare nevoie de susținerea financiară a oamenilor cu suflet mare pentru a putea strânge acești bani și, implicit, pentru a ține piept bolilor care o macină.

Vă rog să îmi ajutați copilul să trăiască! Acei 2.500 de euro de care avem nevoie înseamnă viață pentru Crenguța!

În italia (n.r. la Spitalul ) este singura speranță a Crenguței. De atâția ani, ea face acolo investigații care ne dau răspunsuri și primește tratamentele care o țin în viață,…Dacă nu ajungem la specialiștii italieni, o pot scoate din program și nu știu ce se va întâmpla cu ea pentru că în România medicii nu i-au dat șanse. Unde voi putea să o mai tratez?…E dureros și nederept că viața copilașului meu depinde de acești bani…De aceea, fac încă un apel de suflet către toți aceia care ne veți auzi povestea să îi fiți alături Crenguței.

Vă rog să îmi ajutați copilul să trăiască! Pentru că acei 2.500 de euro de care avem nevoie înseamnă viață pentru Crenguța! Vă implor ajutați-ne!”, este apelul disperat pe care Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII

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