Contextul racolării ucrainenilor de către forțele ruse

Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk sunt ambii născuți în regiunea Herson, raionul Holoprestanskii, localitatea Stara Zburyivka, însă anul trecut se stabiliseră în Polonia – primul în orașul Bloni, iar al doilea în orașul Czestochowa.

Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk (captură video) Sursa: Ceaușescu Marian/ Facebook

Zona din Ucraina de unde provin cei doi este sub ocupația trupelor rusești încă din martie 2022, de la începutul invaziei lui Vladimir Putin.

Descendenți dintr-un neam de cazaci zaporojeni care s-au opus colectivizării pe vremea Uniunii Sovietice, locuitorii din Stara Zburyivka au încercat să țină piept ocupației ruse încă de la începutul războiului, însă au fost cuceriți.

Pe 21 martie 2022, primarul localității, Viktor Marunyak, a fost răpit și torturat de ruși timp de 23 de zile, alături de alți 30 de oameni, pentru refuzul de a colabora cu militarii ruși.

În cele din urmă, Viktor Marunyak a reușit să evadeze spre teritoriul controlat de armata ucraineană, iar invadatorii l-au înlocuit la șefia administrației locale cu un separatist pro-rus.

Astfel, este posibil ca Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk să fi fost ori recrutați, ori determinați de spionajul rus să desfășoare operațiuni sub steag fals, prin amenințări asupra familiilor lor rămase în Stara Zburyivka.

Ceea ce este cert e că Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk acționau „sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din municipiul București”, așa cum rezultă din comunicatul SRI din data de 21 octombrie 2025.

Prinși imediat după depunerea coletelor

Cel mai probabil, omul de legătură al rușilor cu rețeaua sabotorilor ucraineni din Polonia este unchiul lui Vadym Shcherbakov.

Seniorul Shcherbakov este cel care i-a spus nepotului, lui Vadym, să dezgroape niște obiecte dintr-o pădure din apropierea localității Barciszewo, să le împacheteze în două colete, apoi să le ducă din Polonia în România, pentru a le expedia din București, prin intermediul companiei de curierat Nova Post, către Ucraina.

Pentru că nu avea mașină, Vadym a apelat la Bohdan Filipchuk, pe care l-a plătit cu 500 de euro pentru a-l duce pe ruta Bloni-București.

Faptul că Vadym Shcherbakov știa că pachetele primite de la unchiul său pe 29 septembrie 2025 conțin dispozitive incendiare rezultă cu claritate din declarația lui Bohdan Filipchuk, care l-a văzut când le-a pregătit să explodeze înainte să le predea companiei de curierat, pe data de 15 octombrie 2025.

Cei doi au fost prinși la scurt timp de la depunerea coletelor, iar dispozitivele au fost dezamorsate.

Specialiștii de la SRI au stabilit că dispozitivele conțineau termit și nitrat de bariu, două substanțe incendiare.

„Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei Nova Post – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, se mai arată în comunicatul SRI.

DIICOT: Ar fi generat un pericol și un sentiment general de insecuritate

Pe data de 2 aprilie 2026, Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la această infracțiune, pentru care riscă pedepse cu închisoare de la 5 la 10 ani:

„Exista riscul real al distrugerii prin incendiere a respectivului sediu în contextul în care (Shcherbakov Vadym – n.r.) a activat mecanismul de declanșare a dispozitivelor incendiare improvizate funcționale, fapta fiind de natură să pună în pericol securitatea națională.

în contextul în care (Shcherbakov Vadym – n.r.) a activat mecanismul de declanșare a dispozitivelor incendiare improvizate funcționale, În contextul în care sediul Nova Post se află la parterul unui bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București , explozia sau incendiul putându-se propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane , precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

, explozia sau incendiul putându-se propaga cu ușurință la clădirile din jur, , precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă. (Scopul lor era – n.r.) să creeze o «diversiune», în sensul că ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, neliniște, că astfel de acțiuni ar fi posibile oricând, dar şi de neîncredere a populației în capacitatea autorităților publice de a asigura protecția cetățenilor, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, faptă prev. de art.32 alin.1 C.pen. rap. la art.403 C.pen”, rețin procurorii în Rechizitoriul nr. 4955/19/P/2025.

Sediul Nova Post de pe Bulevardul Unirii nr. 47A. Sursa: Google Maps

Specialiștii SRI: Puteau produce un incendiu cu pagube însemnate

Detalii despre operațiunea prin care cei doi au fost prinși se regăsesc în Încheierea de dezînvestire a Curții de Apel București, consultată de Libertatea.

Din documentul citat rezultă că pe data de 15 octombrie 2025, în jurul ori 18:30, cei doi au ajuns în zona sediului Nova Post, unde Vadym Shcherbakov a depus două colete despre care existau suspiciuni că ar conține dispozitive explozive sau incendiare, după care acesta a părăsit incinta.

„Ofițerii de poliție judiciară aflați în sediul Nova Post au procedat la percheziționarea celor două colete depuse de către numitul (Shcherbakov Vadym -n.r.). (…)

depuse de către numitul (Shcherbakov Vadym -n.r.). (…) În continuare, au fost efectuate verificări preliminare , cu sprijinul specialiștilor pirotehniști, în vederea determinării prezenței materialelor explozive sau incendiare în cele două colete.

, cu sprijinul specialiștilor pirotehniști, în vederea determinării prezenței materialelor explozive sau incendiare în cele două colete. Astfel, cu ocazia examinării perechii de căști aflată în primul colet , s-a constatat că aceasta conținea următoarele: Substanță pulverulentă, de culoare maro, în care s-a pus în evidență prezența nitratului de barium, substanță utilizată la confecționarea de amestecuri pirotehnice (incendiare) ; un dispozitiv de inițiere electrică, introdus în compoziția pirotehnică; o baterie/acumulator; un circuit electric suplimentar față de cel original al căștilor.

, s-a constatat că aceasta conținea următoarele: Substanță pulverulentă, de culoare maro, în care s-a pus în evidență ; un dispozitiv de inițiere electrică, introdus în compoziția pirotehnică; o baterie/acumulator; un circuit electric suplimentar față de cel original al căștilor. Examinând perechea de căști aflată în al doilea colet , s-a constatat că aceasta conținea următoarele: o substanță pulverulentă, de culoare maro, în care s-a pus în evidență prezența nitratului de barium, substanță utilizată la confecționarea de amestecuri pirotehnice (incendiare) ; un dispozitiv de inițiere electrică, introdus în compoziția pirotehnică; o baterie/acumulator; un circuit electric suplimentar față de cel original al căștilor.

, s-a constatat că aceasta conținea următoarele: o substanță pulverulentă, de culoare maro, în care ; un dispozitiv de inițiere electrică, introdus în compoziția pirotehnică; o baterie/acumulator; un circuit electric suplimentar față de cel original al căștilor. Totodată, s-a examinat conținutul celor șase recipiente inscripționate Volkswagen, G052186A3 «Grease for triple roller joint», de culoare gri, cantitate 140 de grame (menționată pe recipient), ocazie cu care în substanța vâscoasă din acestea s-a pus în evidență prezența Nitrometanului.

Urmare a celor constatate s-a procedat la prinderea în flagrant a numiților (Shcherbakov Vadym și Filipchuk Bohdan – n.r.) , în timp ce se deplasau pe raza municipiului București, în autoturismul marca Audi A6 (…), iar asupra acestora și în interiorul autoturismului au fost identificate mai multe obiecte, printre care mai multe dispozitive electronice sau medii de stocare a datelor informatice.

, în timp ce se deplasau pe raza municipiului București, în autoturismul marca Audi A6 (…), iar asupra acestora și în interiorul autoturismului au fost identificate mai multe obiecte, printre care La dosarul cauzei se află raportul de constatare întocmit de către specialiștii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate (I.T.A.) – Serviciul Român de Informații privind experimentul judiciar referitor la obiectele, substanțele și materialele conținute în cele două colete, în care se arată următoarele:

– Serviciul Român de Informații privind experimentul judiciar referitor la obiectele, substanțele și materialele conținute în cele două colete, în care se arată următoarele: «Coletele se identifică ca fiind dispozitive incendiare improvizate funcționale. Sistemul de inițiere se constituie din aprinzător electric, care este declanșat cu ajutorul unui circuit electronic cu întârziere , alimentat de o baterie.

Sistemul de inițiere se constituie din aprinzător electric, care este declanșat cu ajutorul unui , alimentat de o baterie. Efectul incendiar al pulberii pirotehnice de tip termit este amplificat prin combustia amestecului de tip gel (nitroceluloză și nitrometan).

În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate»”, se arată în documentul citat.

Declarațiile inculpaților: Au pregătit diversiunea la inițiativa unui unchi

Vadym Shcherbakov a declarat în data de 30 decembrie 2025 că, în toamna anului 2025, unchiul său, Shcherbakov Sr., i-a cerut să se deplaseze într-o localitate situată la aproximativ două ore și jumătate distanță de zona în care locuia în Polonia, pentru a dezgropa niște căști audio în care se afla un dispozitiv GPS.

„Pentru efectuarea acestei activități, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a primit de la unchiul său indicații precise cu privire la locația în care se aflau bunurile pe care inculpatul trebuia să le dezgroape.

cu privire la locația în care se aflau bunurile pe care inculpatul trebuia să le dezgroape. Inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a acceptat propunerea unchiului său și s-a deplasat în localitatea respectivă, împreună cu colegul său de apartament, pe nume Horbenko (…), utilizând autoturismul acestuia din urmă.

și s-a deplasat în localitatea respectivă, împreună cu colegul său de apartament, pe nume Horbenko (…), utilizând autoturismul acestuia din urmă. De la locația indicată de unchiul său, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a dezgropat, cu ajutorul unei lopeți, două perechi de căști audio ambalate în pungi închise, precum și 6 tuburi de soluție împotriva coroziunii , inscripționate VW, care arătau ca niște tuburi de pastă de dinți. Aceste bunuri au fost transportate de inculpat în apartamentul în care locuia împreună cu martorul Horbenko (…).

, inscripționate VW, care arătau ca niște tuburi de pastă de dinți. Aceste bunuri au fost transportate de inculpat în apartamentul în care locuia împreună cu martorul Horbenko (…). Ulterior, (unchiul – n.r.) i-a solicitat inculpatului (Shcherbakov Vadym – n.r.) să achiziționeze două cutii în care să ambaleze bunurile dezgropate , împreună cu alte piese auto, respectiv filtre de aer și filtre de ulei, precum și două dispozitive GPS și cartele SIM pe care le-a introdus în dispozitivele GPS.

, împreună cu alte piese auto, respectiv filtre de aer și filtre de ulei, precum și două dispozitive GPS și cartele SIM pe care le-a introdus în dispozitivele GPS. Astfel, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a aranjat în fiecare din cele două colete, la indicațiile unchiului său , următoarele bunuri: un aparat GPS, trei tuburi de cremă anticorozivă, două filtre de aer, un filtru de ulei și o pereche de căști.

, următoarele bunuri: un aparat GPS, trei tuburi de cremă anticorozivă, două filtre de aer, un filtru de ulei și o pereche de căști. Ulterior, tot la solicitarea unchiului său, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a acceptat să se deplaseze în România, pentru a expedia cele două colete descrise mai sus, către Ucraina , prin intermediul companiei Nova Post.

, prin intermediul companiei Nova Post. În acest sens, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) l-a contactat pe inculpatul (Filipchuk Bohdan – n.r.) și i-a propus să-l transporte cu autoturismul acestuia în România , urmând ca (acesta din urmă – n.r.) să primească pentru acest serviciu suma de 500 de dolari.

, urmând ca (acesta din urmă – n.r.) să primească pentru acest serviciu suma de 500 de dolari. Inculpații (…) s-au deplasat cu autoturismul inculpatului (Filipchuk Bohdan – n.r.) din Polonia în România, inculpatul (Shcherbakov Vadym -n.r.) relatându-i (lui Bohndan – n.r.), pe parcursul deplasării, despre scopul acestei călătorii , respectiv despre faptul că urmează să expedieze din România, prin compania Nova Post, cele două colete pe care le transportau.

, respectiv despre faptul că urmează să expedieze din România, prin compania Nova Post, cele două colete pe care le transportau. În ziua următoare sosirii în municipiul București, la indicațiile stricte ale unchiului său, inculpatul (Shcherbakov Vadym – n.r.) a activat comutatoarele electronice din interiorul căștilor audio aflate în cele două colete, activitate observată și de inculpatul (Filipchuk Bohdan – n.r.), deoarece această manoperă s-a realizat în autoturismul în care se afla și acesta, iar după activare a introdus căștile în cele două colete, pe care le-a predat la sediul Nova Post din municipiul București, în vederea expedierii către Ucraina”, se arată în actele dosarului.

Cum s-au apărat în procedura de cameră preliminară

Pe data de 18 mai 2026, un judecător de la Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de DIICOT împotriva celor doi și a dispus începerea judecății pe fond cu privire la aceștia pentru tentativă la acte de diversiune.

Doar Bohdan Filipchuk a atacat soluția la Înalta Curte, care i-a respins contestația pe data de 24 iunie 2026.

„La termenul de judecată din data de 24.04.2026, inculpații au depus două note scrise , dispunându-se traducerea acestora pentru a se aprecia asupra calificării ca eventuale cereri și excepții în cauză.

, dispunându-se traducerea acestora pentru a se aprecia asupra calificării ca eventuale cereri și excepții în cauză. Totodată, învederează faptul că a fost comunicată la dosarul cauzei ordonanța emisă în data de 13.03.2026 prin care procurorii de caz au dispus valorificarea de îndată a autoturismului marca (Audi – n.r.) de culoare neagră aparținând inculpatului (Filipchuk Bohdan – n.r.).

La întrebarea judecătorului de cameră preliminară , apărătorul din oficiu al inculpatul (Filipchuk Bohdan – n.r.), având cuvântul, învederează faptul că, în principal, apărarea apreciază acea notă scrisă formulată de inculpat ca fiind o apărare de fond , nicidecum o cerere întrucât nu sunt propuse probe noi. Arată că este vorba de o explicație dată situației așa cum aceasta a fost înțeleasă de către inculpat.

, apărătorul din oficiu al inculpatul (Filipchuk Bohdan – n.r.), având cuvântul, învederează faptul că, în principal, , nicidecum o cerere întrucât nu sunt propuse probe noi. Arată că este vorba de o explicație dată situației așa cum aceasta a fost înțeleasă de către inculpat. Apărătorul din oficiu al inculpatului (Shcherbakov Vadym – n.r.) , având cuvântul, arată că nu apreciază că aceste precizări făcute de inculpat ar putea fi înscrise în categoria cererilor și excepțiilor , fiind practic o referire la anumite paragrafe din rechizitoriu unde inculpatul consideră că nu s-ar fi înțeles corect de către procurorul de caz ceea ce acesta a declarat .

, având cuvântul, , fiind practic o referire la anumite paragrafe din rechizitoriu unde . Arată că această notă se referă în principal la conținutul coletelor, apărarea constatând că și în cazul inculpatului (Filipchuk Bohdan – n.r.) există aceeași chestiune, în sensul în care aceștia nu ar fi cunoscut exact ce se afla în acele colete , că s-ar fi aflat un dispozitiv exploziv sau care ar fi condus la o posibilă explozie.

, că s-ar fi aflat un dispozitiv exploziv sau care ar fi condus la o posibilă explozie. Urmează ca instanța să aprecieze dacă aceste chestiuni invocate de inculpați pot fi lămurite în faza de cercetare judecătorească efectivă prin audierea acestora și audierea eventualilor martori.

Judecătorul de cameră preliminară comunică apărătorilor din oficiu ai inculpaților faptul că apărarea trebuie să precizeze dacă înțelege să califice aceste note ca fiind cereri și excepții.

Apărătorul din oficiu al inculpatului (Filipchuk Bohdan – n.r.), având cuvântul, arată că acesta sunt precizări cu privire la modalitatea în care inculpatul a înțeles să se deplaseze cu autoturismul și să îl aducă în România pe celălalt inculpat.

Arată că nu este vorba de chestiuni care implică faptul că nu ar fi fost la locul respectiv și nu ar fi văzut, ci acesta precizează că nu cunoaște ce conțineau acele colete.

Apărarea crede că aceste aspecte nu îmbracă sfera cererilor și excepțiilor, deci nu înțelege să invoce cereri și excepții în cauză.

Apărătorul din oficiu al inculpatului (Shcherbakov Vadym – n.r.), având cuvântul, învederează faptul că nu se invocă cereri și excepții.

Judecătorul de cameră preliminară comunică faptul că nici instanța din oficiu nu înțelege să invoce cereri și excepții în procedura de cameră preliminară, urmând să se pronunțe prin încheiere”, se arată în Încheierea din data de 18 mai 2026.

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