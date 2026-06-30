Aflat de câțiva ani în căminul de bătrâni, Irinel Columbeanu se pare că s-a adaptat puțin mai greu noului stil de viață, însă acum este obișnuit cu viața lui fără bani.

Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, a dezvăluit ce i-a rămas lui Irinel Columbeanu după ce i-a dispărut toată averea care la un moment dat ar fi depășit chiar și 100 de milioane de euro.

„Când a venit la noi, lui Irinel Columbeanu îi plăcea să comande, ca pe vremea când avea angajații lui. Cu greu s-a obișnuit cu noua situație financiară. Acum nu mai sunt probleme, este politicos cu doamnele care pun masa și care fac curățenie, cu toată lumea.

E foarte greu și de înțeles cumva ca un bărbat, cândva foarte bogat, care a avut lumea la picioare, să fie șocat că nu mai are nimic. A venit la noi cu câteva cutii cu haine scumpe și niște cărți. Cam atât a adus aici, din tot ce a avut într-o viață”, a spus Ion Cassian pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Directorul căminului de bătrâni a spus și cum trăiește acum Irinel Columbeanu la Ghermănești, dar și ce refuză să facă la azil.

„La noi sunt condiții foarte bune, el stă în cameră cu un domn, au și televizor. Avem și o sufragerie mare, unde desfășurăm activități sau exerciții fizice, la masă se reunesc cu toții, nu stă nimeni singur. Când e plăcut afară, iese în curte, unde își bea cafeluța sau citește, mai admiră curtea, se plimbă, dar nu îi place grădinăritul, să aibă grijă de flori, alți pensionari ne mai dau o mână de ajutor, o fac din plăcere.

Mai vorbește cu ceilalți pensionari, aici sunt foarte multe persoane cu studii superioare, o plăcere să stai de vorbă. Irinel Columbeanu se ferește de căldură, de soare, de caniculă… La vârsta lui și după trei AVC-uri suferite, trebuie să fie supravegheat, să se hidrateze, să își ia tratamentul. Iar când ieșim în oraș, la masă la un local, ne însoțește și o asistentă medicală”, a încheiat Ion Cassian interviul pentru sursa citată.