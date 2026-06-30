Taxe pentru camioane în Olanda de la 1 iulie

De mâine, camioanele care circulă pe aproape toate autostrăzile din Olanda și pe o serie de drumuri naționale vor fi obligate să plătească o taxă de drum. Măsura urmărește să facă transportatorii să contribuie direct la costurile de întreținere și utilizare a infrastructurii rutiere.

Noul sistem se va aplica atât vehiculelor olandeze, cât și celor străine care tranzitează țara.

Autoritățile olandeze susțin că noul sistem de taxare va permite finanțarea întreținerii drumurilor și va stimula tranziția către un transport mai puțin poluant. O parte din veniturile obținute din taxare va fi reinvestită în sectorul transporturilor, prin acordarea de subvenții pentru achiziția de camioane electrice sau pe hidrogen și pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare.

Cum se calculează taxa

Valoarea taxei depinde de greutatea camionului și de nivelul emisiilor poluante.

Cele mai grele și mai poluante vehicule vor plăti aproape 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs, în timp ce cele mai eficiente și mai puțin poluante vor achita doar 3,1 cenți pe kilometru.

Toate camioanele vor fi dotate cu un dispozitiv instalat în cabină, care va înregistra distanța parcursă și traseele efectuate prin intermediul conexiunilor prin satelit.

Compania de transport Mila din Teteringen, provincia Brabantul de Nord, a calculat că noul sistem ar putea genera cheltuieli suplimentare de până la 360.000 de euro anual. Societatea are aproximativ 75 de angajați și o flotă de 55 de camioane și autoutilitare, dintre care aproximativ 20 dintre vehicule intră sub incidența noii taxe.

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O autostradă importantă rămâne exceptată de la taxă

În provincia Friesland, taxarea va fi aplicată doar în partea de sud a regiunii. Autoritățile au obținut exceptarea majorității drumurilor naționale N de la noua taxă, iar autostrada A31, care leagă localitățile Harlingen și Leeuwarden, nu va fi inclusă în sistemul de taxare.

Și în provinciile Groningen și Drenthe drumurile naționale au fost excluse din schema de taxare.

Autoritățile recunosc că este posibil ca o parte dintre transportatori să aleagă rutele fără taxă, ceea ce ar putea duce la creșterea traficului pe drumurile provinciale și pe autostrada A31. Totuși, reprezentanții administrației regionale consideră că infrastructura existentă poate face față unei creșteri moderate a traficului greu. Potrivit lui Klaas Halma, reprezentant al organizației Transport și Logistică Olanda, o redistribuire a traficului ar putea chiar reduce aglomerația de pe alte trasee foarte circulate.

În schimb, folosirea drumurilor comunale pentru evitarea taxelor nu este considerată o soluție eficientă, deoarece timpul suplimentar petrecut pe traseu ar putea genera costuri mai mari pentru transportatori.

Consumatorii ar putea suporta nota de plată

Organizația Transport și Logistică Olanda estimează că introducerea taxelor va duce la o creștere totală a costurilor fiscale pentru transportatori cu aproximativ 12%. Reprezentanții industriei avertizează că aceste costuri suplimentare vor fi transferate, cel puțin parțial, către consumatori.

Scumpirile s-ar putea reflecta în prețurile alimentelor, dar și în costurile materiilor prime utilizate în construcții și în alte sectoare economice. În ultimele săptămâni, numeroase companii de transport au renegociat contractele cu clienții lor pentru a acoperi noile cheltuieli. Unele firme estimează că prețul unui transport ar putea crește, în medie, cu aproximativ 8,5%.

La începutul anului, Belgia a anunțat că analizează introducerea unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini, pentru a finanța întreținerea drumurilor. Măsura ar putea intra în vigoare din 2027.

În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme. Acestea circulă gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Taxa ViaPass (OBU electronic) se aplică doar camioanelor >3,5 tone, iar pentru lipsa ei amenda este de 5.000 de euro. Numai utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers necesită costuri pentru transportul de persoane, care depind de mărimea vehiculului și de metoda de plată.