Fenomenele meteo vizate
Avertizarea meteo ANM este valabilă în intervalul duminică, 14 septembrie 2025, ora 19:40- duminică, 14 septembrie 2025, ora 21:00.
Se vor semnala: descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (1…2 cm), averse care vor acumula 10…15 l/mp, conform ANM.
Care sunt localitățile afectate
Zonele vizate sunt județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Vinga, Târnova, Macea, Șicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Șagu, Sintea Mare, Mișca, Craiva, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Olari, Pilu, Dorobanți, Zerind, Frumușeni.
Județul Bihor: Oradea, Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Oșorhei, Batăr, Ciumeghiu, Nojorid, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Sârbi, Avram Iancu, Cociuba Mare, Hidișelu de Sus, Sălacea, Borș, Tulca, Olcea, Girișu de Criș, Roșiori, Lăzăreni, Tarcea, Abrămuț, Copăcel, Cherechiu, Husasău de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Paleu, Gepiu, Spinuș, Mădăras.
Județul Timiş: Timișoara, Recaș, Ciacova, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Jebel, Liebling, Sacoșu Turcesc, Pișchia, Giulvăz, Șag, Dumbrăvița, Mașloc, Dudeștii Noi, Ghilad, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Foeni, Fibiș, Pădureni, Parța, Bucovăț, Giera, Bogda.
Totodată, meteorologii au emis, duminică o avertizare meteo de furtuni și descărcări electrice, dar și un cod galben de vânt, valabile până luni în mai multe județe din țară, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
