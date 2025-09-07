UPDATE ora 16.55: În județul Bihor a fost emisă atenționare Nowcasting de cod portocaliu pentru ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină, valabilă până la 17:300 în următoarele localități: Dobrești, Ceica, Pomezeu, Roșia, Vârciorog.

UPDATE ora 16.43: Meteorologii ANM au extins codul galben în județele Timiș, Bihor și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice. Atenționarea Nowcasting este valabilă până la ora 17:30.

Zonele vizate:

  • Zona de munte a județului Bihor, respectiv zona de munte a localităților: Aleșd, Bratca, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Finiș, Lunca, Șoimi, Vașcău, Țețchea, Aușeu, Măgești, Roșia, Bulz, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Șinteu.
  • Zona de munte a județului Timiş, respectiv zona de munte a localităților: Nădrag, Tomești, Margina, Pietroasa.
  • Zona de munte a județului Hunedoara, respectiv zona de munte a localităților: Hunedoara, Brad, Pui, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Baia de Criș, Sălașu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Vețel, Buceș, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Răchitova, Balșa, Vălișoara, Tomești, Lunca Cernii de Jos, Vorța, Pestișu Mic, Burjuc, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bulzeștii de Sus, Bătrâna;
UPDATE ora 16.21: Pentru județul Alba, meteorologii au emis o atenționare Nowcasting de tip cod galben, valabilă până la ora 17:20. Sunt anunțate căderi de grindină de mici dimensiuni și ploi torențiale.

„Averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), izolat – grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). Zone vizate: – Județul Alba: Cugir și zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova”, se arată în avertismentul ANM.

UPDATE ora 16.10: Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizarea de tip cod portocaliu și pentru județul Cluj, acolo unde rafalele vântului vor atinge până la 60 km/h în unele localități. Se vor semnala ploi torențiale.

„Averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2…3 cm), intensificări ale vântului (50…60 km/h). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități
de 15…25 l/mp. Zone vizate: – Județul Cluj: Poieni, Săcuieu”, au anunțat meteorologii ANM

Știrea inițială: În județul Bihor, avertizarea Nowcasting de cod portocaliu este valabilă în cursul zilei de duminică, până la ora 16.30. Sunt anunțate fenomene precum ploi torențiale, vijelii, căderi de grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice.

„Fenomene avertizate: averse torențiale care vor acumula 35…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). Zone vizate: – Județul Bihor: Bratca, Bulz”, au trnsmis meteorologii ANM.

În luna septembrie, meteorologii anunță vreme caldă, temperaturile înregistrate în cele patru săptămâni fiind mai mari față de normalul perioadei.

Când se emite codul portocaliu pentru vreme extremă

Codul portocaliu pentru vreme extremă se emite atunci când există un pericol iminent reprezentat de fenomene meteorologice severe care pot pune în pericol viața oamenilor și pot provoca pagube materiale semnificative.

Acesta este anunțat de către autoritățile meteo în cazul unor intensificări puternice ale vântului, ploi torențiale, furtuni, inundații, temperaturi extreme sau alte evenimente meteo periculoase care depășesc limita codului galben.

Autoritățile meteorologice emit codul portocaliu când condițiile atmosferice indică riscuri majore pentru siguranța populației și bunurilor. Printre fenomenele ce pot declanșa acest cod se numără vijelii puternice cu rafale de vânt foarte intense, ploi abundente ce pot provoca inundații rapide, grindină de dimensiuni mari sau temperaturi extreme ce pot afecta sănătatea publică. În astfel de situații, populația este sfătuită să evite deplasările și să se adăpostească până la trecerea pericolului.

În ce condiții se emite codul galben

Codul galben de vreme extremă este emis de Administrația Națională de Meteorologie atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice temporar periculoase, dar obișnuite pentru sezonul și zona respectivă. Acest cod avertizează asupra unor condiții meteo ce pot afecta anumite activități, recomandând o vigilență sporită și monitorizarea evoluției vremii. Printre fenomenele care pot declanșa codul galben se numără aversele torențiale, descărcările electrice frecvente, intensificările moderate ale vântului (rafale de 50-70 km/h), grindina de mici și medii dimensiuni, și cantități moderate de precipitații.

Codul galben are rol preventiv și este folosit pentru a avertiza populația despre posibile disconforturi și riscuri moderate, fără a impune măsuri restrictive majore. Durata acestei avertizări este, de regulă, între câteva ore până la câteva zile, în funcție de evoluția fenomenelor. Autoritățile recomandă prudență în deplasări și atenție la anunțurile meteo actualizate.

Casetele au murit, CD-urile au dispărut, muzica se vinde acum pe stick: „Mai simplu de atât nu se poate. Îți fac unul?”
Reportaj
Știri România 16:58
Casetele au murit, CD-urile au dispărut, muzica se vinde acum pe stick: „Mai simplu de atât nu se poate. Îți fac unul?”
Cristian Tudor Popescu i-a făcut portretul lui Trump: De la „pace în 24 de ore” la „Apocalypse now”
Știri România 15:13
Cristian Tudor Popescu i-a făcut portretul lui Trump: De la „pace în 24 de ore” la „Apocalypse now”
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
A picat și a doua moțiune de cenzură din cele patru depuse împotriva Guvernului Bolojan. Continuă ședința din Parlament
Politică 17:04
A picat și a doua moțiune de cenzură din cele patru depuse împotriva Guvernului Bolojan. Continuă ședința din Parlament
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după conferința medicilor de la Brașov, unde s-au prezentat teorii ale conspirației
Politică 16:35
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după conferința medicilor de la Brașov, unde s-au prezentat teorii ale conspirației
