Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toată România. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi în general deficitar, în special în regiunile nordice și centrale.

În unele județe, în cursul zilei de 2 septembrie, este valabil și un cod galben de caniculă. Temperaturile, în special în jumătatea sudică a țării, vor ajunge până la 35 de grade Celsius.

Prognoza meteo în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivel național. Cantitățile de precipitații estimate vor fi ușor deficitare în întreaga țară, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Vreme mai caldă față de normalul perioadei în săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în regiunile nord-estice și local în zonele centrale și sud-estice, în timp ce în celelalte zone se va menține ușor deficitar.

Temperaturi mai ridicate în toată țara, în perioada 22 – 29 septembrie 2025

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Temperatura medie a aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru acest interval în regiunile nord-estice, precum și local în zonele centrale și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului va fi ușor deficitar.

Cele mai mari temperaturi înregistrate vreodată în septembrie

Cele mai mari temperaturi înregistrate vreodată în luna septembrie în România au fost de 43,5 grade Celsius, măsurate la Strehaia pe 8 septembrie 1946. În București, recordul maxim de temperatură în septembrie este de 39,6 grade Celsius, înregistrat pe 9 septembrie 1946. Aceste valori sunt cele mai ridicate consemnate oficial pentru luna septembrie în țară.

În ultimii ani, cele mai ridicate temperaturi înregistrate în luna septembrie în România au fost:

În 2020, s-au consemnat 39,3 grade Celsius la Zimnicea.

Luna septembrie 2023 a fost excepțional de caldă, cu temperaturi medii cu aproximativ 3 grade peste media obișnuită, marcând un record de căldură la nivel european și global.

În 2022, la Mangalia a fost înregistrată cea mai caldă zi de septembrie din ultimii 35 de ani, cu 34,6 grade Celsius.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE