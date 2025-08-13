„Avioane Craiova S.A., lider în industria aeronautică românească, își extinde echipa într-un ritm accelerat, pentru a susține programele sale strategice în modernizarea și întreținerea flotei aeriene”, se arată într-un comunicat, potrivit Gazeta de Sud.
Posturile disponibile:
- 4 x Ingineri – mecanici, aviație, proiectanți
- 1 x Economist
- 2 x Analist Achiziții
- 1 x Programator IT
- 6 x Tinichigiu structurist de aviație
- 7 x Electrician echipamente electrice și energetice
- 6 x Mecanic aviație
- 1 x Strungar CNC 1
- 2 x Termist – Tratamentist
„Suntem în căutarea a 30 de profesioniști pasionați și dornici să se dezvolte într-un mediu profesionist și orientat spre excelență tehnologică“, mai scrie în comunicat.
Acum sunt 309 angajaţi, iar aproape o treime sunt în pragul pensionării.
