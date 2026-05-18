George Simion: „Ne asumăm guvernarea”

George Simion a spus că AUR consideră că are legitimitatea politică pentru a cere formarea noului guvern.

„Bună ziua, Hristos a înviat! Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament şi, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări.

Suntem dispuși să intrăm la Guvernare! România este în criză. Acestea sunt, de fapt, şi obiectivele pentru care am depus moţiunea de cenzură. Jumătate din România îşi pune speranţele în noi şi această jumătate din ţară trebuie reprezentată şi din punct de vedere politic şi trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an”, a declarat liderul AUR.

AUR spune că are un plan pentru ieșirea din criză

Liderul AUR a afirmat că partidul a prezentat la Cotroceni propriul plan pentru ieșirea României din criză.

„Am pus pe masă planul AUR pentru scoaterea României din criză şi suntem dispuşi să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluţiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovaţi nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile”, a spus George Simion.

Simion: „Este timpul să lăsăm la o parte divergențele”

George Simion a declarat că România are nevoie de „soluții responsabile” și că actuala criză politică nu trebuie prelungită.

„Pe umerii noştri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergenţele şi să fim parte a soluţiilor, soluţii responsabile. Asta aşteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult.

Facem apel la toţi cetăţenii, inclusiv presa şi societatea civilă, să înţeleagă când spunem că în perioada următoare vom discuta numai şi numai despre soluţii. Este timpul ca acuzele politicianiste, discuţiile sterile să lase loc soluţiilor adevărate, pentru că nu poţi cu aceiaşi oameni să obţii alte rezultate”, a declarat liderul AUR.

George Simion a făcut apel la români să sprijine obiectivele partidului și a vorbit despre nevoia unei „soluții democratice”.

„Facem un apel la români să ne sprijine în atingerea acestor obiective şi, dacă în actuala arhitectură şi în actuala componenţă a Parlamentului poporul consideră că e mult mai de dorit o soluţie democratică şi întrebarea cetăţenilor decât o soluţie de laborator care nu face decât să adâncească criza, sperăm ca românii să fie şi acum de partea noastră”, a încheiat George Simion.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE