Dani Oțil a participat la celebra paradă Distinguished Gentlemans Ride și a publicat mai multe imagini spectaculoase din centrul Capitalei. Prezentatorul TV a ieșit pe motocicletă chiar și pe ploaie și le-a arătat fanilor atmosfera din stradă

Într-un videoclip postat la InstaStory, Dani Oțil a explicat că vremea ploioasă nu i-a împiedicat pe participanți să ia parte la eveniment.

„Dacă ești un gentleman pe motor, sigur ai văzut On Any Sunday, macăr ți-ai propus să vezi, sau măcar un prieten a văzut. Voi credeți că Steve McQueen sau băieții din documentarul ăla ar fi zis pas la o zi ca asta, doar pentru puțină ploiță?

Ne suim și mergem la eveniment că așa am promis. Am luat motococicleta asta super specială cu noi, cea mai simplă motocicletă de la Honda astăzi, din magazin, și mergem la Operă, de unde pornim parada Distinguished Gentleman`s Ride”, a spus Dani Oțil, într-un video publicat pe Instagram.

Ulterior, prezentatorul de la Antena 1 a publicat mai multe imagini de la eveniment și le-a arătat urmăritorilor câți motocicliști s-au adunat în zona Operei pentru paradă.

Dani Oțil a filmat șirurile de motociclete aliniate înainte de plecare. În imaginile publicate de acesta se văd motocicliști îmbrăcați elegant, în costume și ținute specifice evenimentului Distinguished Gentlemans Ride.

