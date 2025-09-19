Noi imagini cu avioanele de luptă F-16, folosite de peste un an în Ucraina

Avioanele F-16 sunt considerate bijuteria comandamentului ucrainean. Kievul deține un număr relativ mic de astfel de aparate. Imagini cu celebrele avioane de luptă ajung rar în mediul online, probabil tocmai pentru a păstra secretă localizarea bazelor de către ruși.

Totuși, recent, o nouă înregistrare captivantă a devenit virală în mediul online. În imaginile din videoclip poate fi observat un F-16 ucrainean doborând o dronă Shahed folosind o rachetă AIM-9. Ucraina a antrenat piloții pentru avioanele de luptă F-16 în România, la Fetești.

❗️Video of the downing of a 🇷🇺Russian Shahed-type kamikaze drone by an AIM-9M/L missile fired from an F-16 of the 🇺🇦Ukrainian Air Force pic.twitter.com/UA4BYEnqLr — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 19, 2025

Care sunt caracteristicile avioanelor de luptă F-16

F-16 este un avion de vânătoare multifuncțional, echipat cu un singur motor, capabil să atingă viteza de Mach 2. Acestea sunt foarte versatile, având capacitatea de a efectua atât misiuni aer-aer, cât și atacuri la sol, fiind dotate cu tehnologii avansate, tunuri și o gamă largă de muniție ghidată de precizie.

Este primul avion de luptă capabil să execute manevre la o accelerație de 9g. Datorită construcției sale relativ mici și ușoare, aeronava poate accelera chiar și în zbor vertical. Totodată, au sisteme radar și bruiaj electronic care le conferă un avantaj față de avioanele sovietice mai vechi operate anterior de Ucraina.

Tipurile de armament pe care le transportă avioanele de luptă F-16

Principala armă a F-16 este tunul M61 Vulcan montat în aripa stângă. Avionul are 11 puncte de ancorare pentru armament, putând transporta rachete aer-aer, aer-sol, precum și o gamă largă de bombe și rachete destinate luptei împotriva țintelor navale.

Aceste aeronave pot transporta rachete aer-aer precum AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, dar și rachete aer-sol cu rază medie și lungă de acțiune, putând astfel să lovească ținte terestre, avioane inamice, drone și sisteme antiaeriene rusești.

Avioane de luptă F-16 a ridicat și MApN în timpul atacurilor cu drone rusești ce au avut loc la granițele României, ce a avut loc în urmă cu o săptămână.

Care au fost avantajele avioanelor F-16 pentru armata ucraineană

Acestea sunt echipate cu radare puternice și sisteme avansate de bruiaj electronic, permițând identificarea și atacarea țintelor rusești de la distanțe mai mari, menținând în același timp piloții în afara zonei de risc a apărării aeriene adverse.

F-16 pot folosi rachete aer-aer performante, precum AIM-120 AMRAAM, care sunt superioare celor rusești, și pot integra o gamă largă de arme sofisticate, inclusiv bombe ghidate de precizie și rachete antirachetă, sporind astfel capacitatea ofensivă și defensivă a forțelor ucrainene. Aceste avioane multifuncționale sunt capabile să efectueze misiuni de apărare împotriva dronelor și rachetelor rusești, dar și atacuri la sol pentru a neutraliza infrastructura inamică.

Ele pot executa misiuni aer-aer și aer-sol, fiind dotate cu radare moderne, sisteme avansate de bruiaj și o gamă largă de armament ghidat de precizie, inclusiv rachete aer-aer și bombe. Comparativ cu avioanele sovietice folosite anterior, precum MiG-29 și Su-27, F-16 oferă avantajul unor sisteme mai performante, capacitate de detectare și atac la distanțe mai mari și interoperabilitate cu sistemele NATO.

