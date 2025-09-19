Noi imagini cu avioanele de luptă F-16, folosite de peste un an în Ucraina

Avioanele F-16 sunt considerate bijuteria comandamentului ucrainean. Kievul deține un număr relativ mic de astfel de aparate. Imagini cu celebrele avioane de luptă ajung rar în mediul online, probabil tocmai pentru a păstra secretă localizarea bazelor de către ruși.

Totuși, recent, o nouă înregistrare captivantă a devenit virală în mediul online. În imaginile din videoclip poate fi observat un F-16 ucrainean doborând o dronă Shahed folosind o rachetă AIM-9. Ucraina a antrenat piloții pentru avioanele de luptă F-16 în România, la Fetești.

Care sunt caracteristicile avioanelor de luptă F-16

F-16 este un avion de vânătoare multifuncțional, echipat cu un singur motor, capabil să atingă viteza de Mach 2. Acestea sunt foarte versatile, având capacitatea de a efectua atât misiuni aer-aer, cât și atacuri la sol, fiind dotate cu tehnologii avansate, tunuri și o gamă largă de muniție ghidată de precizie.

Recomandări
Este primul avion de luptă capabil să execute manevre la o accelerație de 9g. Datorită construcției sale relativ mici și ușoare, aeronava poate accelera chiar și în zbor vertical. Totodată, au sisteme radar și bruiaj electronic care le conferă un avantaj față de avioanele sovietice mai vechi operate anterior de Ucraina.

Tipurile de armament pe care le transportă avioanele de luptă F-16

Principala armă a F-16 este tunul M61 Vulcan montat în aripa stângă. Avionul are 11 puncte de ancorare pentru armament, putând transporta rachete aer-aer, aer-sol, precum și o gamă largă de bombe și rachete destinate luptei împotriva țintelor navale.

Aceste aeronave pot transporta rachete aer-aer precum AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, dar și rachete aer-sol cu rază medie și lungă de acțiune, putând astfel să lovească ținte terestre, avioane inamice, drone și sisteme antiaeriene rusești.

Avioane de luptă F-16 a ridicat și MApN în timpul atacurilor cu drone rusești ce au avut loc la granițele României, ce a avut loc în urmă cu o săptămână.

Care au fost avantajele avioanelor F-16 pentru armata ucraineană

Acestea sunt echipate cu radare puternice și sisteme avansate de bruiaj electronic, permițând identificarea și atacarea țintelor rusești de la distanțe mai mari, menținând în același timp piloții în afara zonei de risc a apărării aeriene adverse.

F-16 pot folosi rachete aer-aer performante, precum AIM-120 AMRAAM, care sunt superioare celor rusești, și pot integra o gamă largă de arme sofisticate, inclusiv bombe ghidate de precizie și rachete antirachetă, sporind astfel capacitatea ofensivă și defensivă a forțelor ucrainene. Aceste avioane multifuncționale sunt capabile să efectueze misiuni de apărare împotriva dronelor și rachetelor rusești, dar și atacuri la sol pentru a neutraliza infrastructura inamică.

Ele pot executa misiuni aer-aer și aer-sol, fiind dotate cu radare moderne, sisteme avansate de bruiaj și o gamă largă de armament ghidat de precizie, inclusiv rachete aer-aer și bombe. Comparativ cu avioanele sovietice folosite anterior, precum MiG-29 și Su-27, F-16 oferă avantajul unor sisteme mai performante, capacitate de detectare și atac la distanțe mai mari și interoperabilitate cu sistemele NATO.

România, despăgubită la 8 luni după furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents din Olanda. Câți bani a primit Muzeul de Istorie
Știri România 20:12
Știri România 20:12
România, despăgubită la 8 luni după furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents din Olanda. Câți bani a primit Muzeul de Istorie
„O să ardă, dar nu vă speriați". Printre rădăcini și plante medicinale, un prahovean duce mai departe secretele naturii, vindecând suferințe cu leacuri miraculoase
Reportaj
Știri România 20:00
Reportaj
Știri România 20:00
„O să ardă, dar nu vă speriați”. Printre rădăcini și plante medicinale, un prahovean duce mai departe secretele naturii, vindecând suferințe cu leacuri miraculoase
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express". Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 17:50
Stiri Mondene 17:50
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 16:51
Stiri Mondene 16:51
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză"
Politică 19:22
Politică 19:22
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
