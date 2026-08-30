Piloții au ridicat aeronava în ultimul moment

Meciul dintre selecționatele de rugby ale Africii de Sud și Noii Zeelande trebuia să debuteze festiv, însă trecerea celor două avioane de pasageri Embraer 190 aparținând companiei regionale Airlink a tăiat respirația tuturor.

În timp ce pe marginea acoperișului explodau artificii pirotehnice, prima aeronavă a trecut extrem de aproape de structura înaltă de 48 de metri a stadionului, înclinându-și coada abrupt spre arenă pentru a lua altitudine în ultima secundă.

Imaginile difuzate în direct și clipurile virale postate ulterior pe rețelele sociale au stârnit un val de reacții vehemente din partea celor care au crezut că asistă la o catastrofă aviatică iminentă.

Primele analize ale datelor de urmărire a zborului, citate de publicația aviatică PYOK, indică faptul că aeronavele au evoluat la o altitudine barometrică de aproximativ 50 de metri în momentul de vârf al manevrei.

Deși unghiurile de filmare de la nivelul solului și schimbările bruște de pantă ale avioanelor au accentuat impresia vizuală a unui pericol iminent, rapoartele aeronautice menționează că traiectoria prestabilită nu a pus în pericol structura stadionului.

Cu toate acestea, mulți observatori au criticat suprapunerea manevrelor aeriene la altitudine ultrajoasă cu spectacolul pirotehnic de pe acoperiș, susținând că elementele pirotehnice ar fi putut afecta vizibilitatea sau traiectoria piloților.

O tradiție spectaculoasă în sportul sud-african

Survolul aeronavelor comerciale la meciurile majore de rugby reprezintă o tradiție veche în Africa de Sud, inaugurată la finala Cupei Mondiale din 1995.

Atunci, un Boeing 747 al companiei South African Airways a survolat la mică înălțime stadionul Ellis Park din Johannesburg înainte de confruntarea istorică dintre sud-africani și neozeelandezi.

Deși astfel de momente sunt concepute pentru a crea o atmosferă electrizantă în tribune, ultimele imagini din Cape Town arată cât de subțire este linia dintre un spectacol reușit și panica colectivă.