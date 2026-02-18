Într-o intervenție recentă, liderul de la Berlin a admis posibilitatea ca avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe) să fie echipate, în viitor, cu ogive nucleare franceze sau britanice.

Declarațiile marchează o evoluție semnificativă a politicii de apărare germane, Merz acceptând o dezbatere pe care predecesorii săi au evitat-o ani la rând.

„Nu” armelor nucleare proprii

În cadrul podcastului politic „Machtwechsel” (Schimbarea puterii), Friedrich Merz a reiterat angajamentul Germaniei față de tratatele internaționale — Acordul Doi Plus Patru (privind reunificarea din 1990) și Tratatul de Neproliferare Nucleară (1970) — care interzic Berlinului posesia de arme de distrugere în masă.

„Nu vreau ca Germania să ia în considerare nici măcar armament nuclear independent”, a subliniat cancelarul, punând capăt speculațiilor privind o eventuală înarmare nucleară autonomă a Germaniei.

Extinderea modelului de la baza aeriană Büchel

Soluția propusă de Merz vizează consolidarea „aripei europene” a NATO prin partajarea capacităților existente.

El a făcut referire la modelul actual de la baza aeriană Büchel (regiunea Eifel), unde avioanele germane Tornado sunt staționate pentru a transporta, la nevoie, arme nucleare americane (aproximativ 100 de astfel de focoase tactice fiind estimate a fi în Europa).

„Teoretic, ar fi posibil să se extindă acest lucru și la armele nucleare britanice și franceze”, a explicat Merz.

Această mișcare ar avea rolul de a completa, nu de a înlocui, umbrela nucleară oferită de Statele Unite.

Răspuns la oferta lui Macron

Poziția actualului cancelar reprezintă o ruptură față de politica erei Merkel-Scholz. Președintele francez Emmanuel Macron lansase încă din 2020 — în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă — o ofertă către Germania și partenerii UE pentru a discuta despre o strategie europeană comună de descurajare nucleară.

La acea vreme, nici Angela Merkel (CDU), nici succesorul său Olaf Scholz (SPD) nu au dat curs inițiativei Parisului.

Acum însă, Friedrich Merz a confirmat, inclusiv la Conferința de Securitate de la München, că poartă discuții active cu Macron pe această temă.

„O astfel de ofertă din partea guvernului francez nu poate fi ignorată în aceste vremuri”, a conchis cancelarul german, subliniind necesitatea adaptării Europei la noile realități de securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE