S-a prăbușit imediat ce a primit permisiunea de decolare

Potrivit FAA, avionul s-a prăbușit în jurul orei 19.45, ora locală, imediat după ce a primit permisiunea de decolare. Aeronava era un avion de afaceri de tip Bombardier Challenger 650, înregistrat pe o societate cu răspundere limitată din Houston, conform documentelor federale, anunță CNN.

The wreckage of a Bombardier Challenger 650 is currently sitting upside down on the runway in Bangor, Maine after a fatal plane crash.



All 8 people that were on board died . No names released yet.



Preliminary data identifies the jet as N10KJ, registered to a Texas-based… pic.twitter.com/Hyj5zjvtCF — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 26, 2026

Aeroportul Internațional Bangor a anunțat că echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și că a fost activat un centru de operațiuni de urgență. Aeroportul a fost închis pe durata nopții de duminică.

„Primii respondenți sunt încă la fața locului și se așteaptă să lucreze activ acolo câteva ore, înainte ca informații suplimentare să fie disponibile”, au transmis autoritățile locale într-un comunicat.

Vizibilitate redusă și temperaturi sub zero

Accidentul a avut loc în timp ce o furtună puternică de iarnă afecta nord-estul Statelor Unite. În Maine, temperaturile erau mult sub zero, iar ninsoarea ușoară reducea semnificativ vizibilitatea. Înregistrări audio obținute de pe platforma LiveATC.net surprind discuții între controlori și piloți despre vizibilitatea scăzută și procedurile de degivrare, cu câteva minute înainte de accident.

Un controlor i-a acordat pilotului permisiunea de decolare de pe pista 33. La mai puțin de două minute după acest moment, un alt controlor anunța prin radio: „Tot traficul este oprit pe teren!”. La scurt timp, se aude și mesajul: „Avem o aeronavă de pasageri cu susul în jos”.

Din primele informații, la bord s-ar fi aflat „trei membri ai echipajului și posibil cinci pasageri”. Autoritățile nu au confirmat oficial aceste date și nici starea victimelor.

FAA a anunțat că va investiga accidentul împreună cu National Transportation Safety Board (NTSB). Deocamdată, nu au fost comunicate cauze preliminare. Furtuna de zăpadă a afectat o mare parte din estul Statelor Unite, provocând mii de anulări și întârzieri ale zborurilor comerciale și perturbări majore ale traficului aerian și rutier.

Autoritățile spun că vor reveni cu informații oficiale după finalizarea primelor verificări la fața locului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE