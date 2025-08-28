Începând din primăvara lui 2024, Ucraina a transformat aceste aparate cu elice în „vânători de drone”, ca răspuns la utilizarea insistentă a dronelor rusești Orlan și Zala, care survolau aerodromurile și terenurile de antrenament, dirijând atacuri cu rachete.

Un pilot de conjunctură și un mecanic auto vânează dronele rusești

Ceea ce inițial fusese o inițiativă a voluntarilor s-a integrat acum în Brigada a 11-a de Aviație a Armatei Herson.

Comandantul adjunct Mikola Likațki a explicat într-un interviu pentru The Wall Street Journal modul în care aceste avioane sunt folosite în luptă.

Un echipaj format din „Maestro”, un pilot de 56 de ani care zbura anterior avioane mici în scop recreativ, și „Ninja”, un fost mecanic auto de 38 de ani în rol de mitralior, a efectuat aproape 300 de misiuni într-un an și a distrus 120 de drone – adică jumătate din totalul neutralizărilor reușite de brigadă, echipată și cu elicoptere Mi-24 și Mi-8.

Spre deosebire de Yak-52, elicopterele sunt folosite în mai multe tipuri de operațiuni – atacuri la sol, transport și evacuare – și contribuie la aproximativ 10–12% din totalul dronelor doborâte.

Acționează doar ziua

Cifrele sunt impresionante: 300 de misiuni în doar un an reprezintă un ritm excepțional, având în vedere că Yak-52 poate fi folosit doar ziua și în condiții meteo favorabile, ceea ce i-a obligat adesea pe aviatori să iasă de mai multe ori pe zi.

❗️The Wall Street Journal story about the work of a 🇺🇦Ukrainian unit that uses Soviet Yak-52 training aircraft to combat 🇷🇺Russian drones. pic.twitter.com/rbsrhTpDr8 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 25, 2025

Doborârea celor 120 de drone a fost realizată într-un mod ce amintește de începuturile Primului Război Mondial, când piloții trăgeau cu arme de mână din cockpit.

În prezent, mitraliorul atacă dronele cu arme ușoare, cea mai eficientă dovedindu-se a fi o pușcă de asalt NATO calibrul 5,56 mm. „Se simte ca și cum ai trage de pe cal”, a mărturisit acesta.

Operațiunile se desfășoară pe tot parcursul anului, în condiții extreme: la altitudini mari, temperaturile scad cu aproximativ 6,5°C pe kilometru, iar fluxul de aer la viteze între 120 și 180 km/h face zborul și mai dificil.

A evitat o rachetă sol-aer

Într-o misiune din mai anul trecut, avionul Yak-52 a evitat o rachetă sol-aer printr-o plonjare la viteză maximă, raportată eronat ca 724 km/h (când viteza reală maximă a avionului este de circa 450 km/h).

Alteori, echipajul a recurs la lovirea fizică a dronelor cu aripa pentru a le destabiliza, metodă asemănătoare celei folosite de piloții britanici împotriva bombelor zburătoare V-1 în al Doilea Război Mondial.

Aceste misiuni implică riscuri majore, întrucât forțele ruse vânează constant aeronavele ușoare, inclusiv cu rachete balistice. Pe 18 iulie, un astfel de atac l-a ucis pe pilotul Kostiantin Oborin, primul care a zburat cu Yak-52 deasupra Odesei pentru a intercepta dronele inamice.