Atacul cibernetic, suspectat că ar fi fost lansat de Rusia

Incidentul s-a produs în timp ce avionul încerca să aterizeze în Bulgaria, duminică, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru CNN.

Atacul suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen să aterizeze la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Comisia Europeană a primit „informații de la autoritățile bulgare conform cărora acestea suspectează că această interferență flagrantă a fost comisă de Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru sursa citată.

Avionul a aterizat, în cele din urmă, în siguranță. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că piloții au aterizat cu avionul folosind hărți pe hârtie. Interferențele GPS care cauzează perturbări ale zborurilor și ale traficului maritim se numără de mult timp printre instrumentele din arsenalul de război hibrid al Rusiei.

„Acest lucru va consolida și mai mult angajamentul nostru de neclintit de a ne spori capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ce a spus președinta Comisiei Europene în Bulgaria

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Călătoria în Bulgaria a făcut parte din turneul lui von der Leyen în mai multe state ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Marea Neagră. Ea a vizitat Letonia și Finlanda vineri, Estonia sâmbătă, iar Polonia și Bulgaria duminică. Luni, aceasta își încheie călătoria cu o vizită la Lituania și România.

Vorbind în capitala Bulgariei la scurt timp după incidentul aviatic, dar înainte ca acesta să devină public, von der Leyen a declarat că: „Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”.

„Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a mai adăugat ea.

Ursula von der Leyen a părăsit Plovdiv cu același avion, fără incidente, după vizită.

Ursula von der Leyen, la Constanța

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni, 1 septembrie, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu reprezentanţi ai Armatei.

Vizita începe la ora 15.00, cu sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45 va avea loc vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa.

La ora 16.45 sunt programate convorbiri oficiale, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi la baza aeriană. La 17.20, Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan vor avea o conferinţă de presă comună.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuţii, va rămâne în Bucureşti, potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o şedinţă de Guvern, la ora 16.00, urmată de asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE