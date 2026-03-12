Autorizarea investițiilor mari se face mai ușor

Adoptat în ședința de joi seară, actul normativ vizează eliminarea barierelor administrative care întârziau până acum proiectele de infrastructură și dezvoltarea mediului de afaceri.

Premierul a subliniat că aceste măsuri vor reduce costurile administrative pe care le suportă firmele și vor fi „un cârlig” pentru atragerea de investiții în România.



„În ceea ce privește autorizarea legată de investițiile mari, aici, așa cum știți, avem o comisie pentru examinarea investițiilor străine, la care toate investițiile care depășeau până acum două milioane de euro trebuiau să treacă, inclusiv investițiile realizate de companii românești, și suntem în situația în care am ridicat acest prag de la două milioane de euro la cinci milioane, deci vor fi mult mai puține companii care vor trece pe la comisie’, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.



De asemenea, a fost redus substanțial termenul de avizare. „Avizul comisiei va cuprinde inclusiv avizul Consiliului, ceea ce înseamnă o reducere de cel puțin două luni de zile a termenului de avizare. De asemenea, toate documentele vor fi depuse printr-o aplicație informatică”, a adăugat premierul.

Reducerea blocajelor în obținerea avizelor de mediu

În ceea ce privește cea de-a doua reformă, de simplificare pe mediu, principalele elemente țin de reducerea unor termene.



„În total, reducerea de termene înseamnă aproximativ 40 de zile, de exemplu, de la 125 de zile, vorbim de investiții mari aici pentru a susține investițiile în economie, se vor reduce la 85 de zile. De asemenea, și aici, pentru a urmări cu exactitate cererile va fi introdus un sistem informatic în care documentele vor putea fi depuse. De asemenea, respectarea termenelor va putea fi urmărită fără probleme”, a explicat Ilie Bolojan.

A fost eliminată obligativitatea obținerii avizului pentru categoriile de risc scăzut

Cu privire la măsurile privind securitatea la incendiu, premierul României a spus: „Asta înseamnă că se va face o avizare mai rapidă, o avizare bazată pe riscuri, în care numărul de proiecte care vor fi depuse se va reduce cu peste 40%, pentru că a fost eliminată obligativitatea obținerii acestui aviz pentru categoriile de risc scăzut. De asemenea, toate termenele de avizare au fost reduse”.

Dacă documentele nu vor fi emise la timp, angajații ISU vor răspunde disciplinar și se va lua în calcul un acord provizoriu de 60 de zile.

„În condițiile în care angajații Inspectoratului nu vor emite la timp aceste documente, așa cum, din păcate, se întâmplă astăzi în unele regiuni ale țării, cum este București sau zona metropolitană, va exista o răspundere disciplinară a acestora și, de asemenea, se va considera un acord provizoriu de 60 de zile, în așa fel încât companiile să nu fie blocate în activitate, iar în acest timp să se poată face verificarea la fața locului, dacă din anumite motive obiective nu s-a putut emite avizul la timp”, a mai afirmat Bolojan.



Documentația va fi întocmită exclusiv în format electronic, iar pentru proiectele repetitive – precum rețelele de magazine – va fi suficient un acord unic, astfel încât să nu mai fie necesară obținerea acestuia în fiecare județ, a precizat acesta.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE