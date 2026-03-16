Pentru Voineag este a doua amânare, iar pentru Florenţa este a treia oară. Alex Florența este procuror general, iar Marius Voineag este șeful DNA, dar ei nu au mai candidat pentru un al doilea mandat, preferând funcții de rangul doi.

În schimb, Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA, a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

Până acum, dintre cei 6 candidați audiați la CSM, doar Codrin Miron și Viorel Cerbu au reușit să obțină aviz favorabil, pentru funcția de șef al DIICOT, respectiv procuror-șef al DNA. În schimb, Cristina Chiriac, propusă procuror general al României, și Gill-Julien Grigore-Iacobici, propus șef adjunct al DIICOT, au primit aviz negativ.

Ultimele audieri la CSM sunt mâine, 17 martie:

ora 10:30 – Marinela Mincă pentru funcția de adjunct al DNA

ora 13:00 – Marius Ștefan pentru funcția de adjunct al DNA.

Legea spune că propunerile de procurori care primesc avize favorabile de la CSM ajung la președintele Nicușor Dan, care are ultimul cuvânt.

Procurorii care au primit aviz negativ vor susține un alt interviu cu ministrul Justiției, iar la final, ministrul are două posibilități: fie trimite propunerea la președintele României, care trebuie să ia o decizie, fie retrage propunerea și face o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Iar șeful statului poate refuza orice propunere, fiind nevoit doar să ofere motivele.

