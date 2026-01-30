Stenograme din dosar: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”

Adriana Georgescu susținea că are influență la diverși miniștri, la conducerea Guvernului sau la președintele României. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi încercat să își legitimeze influența folosindu-se de fotografii în care apărea alături de politicieni și persoane publice. În imaginile postate de ea pe paginile de socializare pot fi văzuți Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ludovic Orban sau Ciprian Ciucu.

Avocata, membră PNL Sector 1, de care partidul s-a dezis, este acuzată de trafic de influență. Adriana Georgescu, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA, miercuri, când primea 60.000 de euro din totalul de 500.000 de euro cerut de la omul de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, căruia îi promisese că-i va rezolva problemele penale. Curtea de Apel București a dispus joi arestarea preventivă a acesteia, alături de Gheorghe Iscru, un fals general SIE, pentru 30 de zile.

În discuțiile pe care avocata le avea cu omul de afaceri de la care ar fi cerut mită și investigatorul DNA sub acoperire ea spunea că este „conectată și la mafie, și la miniștri”, potrivit G4Media.

Avocata le mai spunea lui Tucan și investigatorului DNA că „îl vor avea la picioare” pe Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei, că acesta „nu acceptă bani de la oricine” și că „e îndrăgostit de 10 ani” de ea.

„Eu sunt conectată și la mafie, și la ăia, și la NUȚU, și la miniștri, și eu simt singură votu, pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Cu greu, da iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar JEAN, că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atunci îl împărțiți pe CIPRIAN, care va fi viitoru președinte de partid, să-nțelegeți! Voi, dacă-l ajutați acuma și-l puneți primar – eu d-aia ți-am spus atunci că-i un business! – îl aveți p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt… aveți… ați făcut o afacere! Eu îl înțeleg pe JEAN. I-am scris de JEAN…”, se arată în referatul procurorilor DNA.

Avocata ar fi pretins inclusiv o fostă relație cu Ludovic Orban

Referatul DNA mai arată că avocata ar fi pretins inclusiv o fostă relație cu Ludovic Orban, fostul președinte al PNL. Acesta a declarat, însă, că nu are nicio legătură cu avocata arestată.

„Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. (…) Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aici și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oara?”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre poza cu Ilie Bolojan și Adriana Georgescu

Avocata Adriana Georgescu s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe aceasta.

„Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură, sunt foarte multe persoane care-și doresc să facă fotografii cu premierul și premierul acceptă acest lucru. Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut, cel puțin de când este în funcția de premier, dar asta nu înseamnă o relație directă cu cei cu care apare în fotografii. Deci, repet, nu-i cunoaște pe cei doi, nu i-a primit în audiență”, a spus Dogioiu.

De asemenea, Ioana Dogioiu a fost întrebată dacă premierul a cerut lămuriri legat de faptul că avocata Adriana Georgescu apare și într-o fotografie cu actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Cred că este vorba de aceeași situație, de evenimente publice în care lideri politici sunt solicitați să facă poze cu diferiți doritori, fie din partid, fie din afara partidului”, a declarat Dogioiu.

