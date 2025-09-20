Luigi Mangione a pledat nevinovat în cazul uciderii directorului

Într-un document depus la tribunal, avocații lui Luigi Mangione au susținut că oficialii Departamentului de Justiție al SUA ar trebui să fie împiedicați să solicite pedeapsa cu moartea din cauza acțiunilor care i-au încălcat drepturile la un proces echitabil, potrivit Reuters.

Printre acțiunile date ca exemplu de avocați se numără „organizarea unei «parade a infractorului» inumane și neconstituționale, în cadrul căreia a fost filmat, înregistrat și fotografiat în timp ce cobora din elicopter în cătușe, în drum spre prima sa înfățișare”.

Mangione a pledat nevinovat în cazul uciderii prin împușcare, pe 4 decembrie 2024, a lui Thompson, care conducea divizia de asigurări a UnitedHealth Group (UNH.N). Brian Thompson a fost împușcat în fața unui hotel din Midtown Manhattan, unde directorii companiei participau la o conferință de investiții.

Oficialii publici au condamnat crima, dar mulți americani și-au exprimat simpatia față de Luigi Mangione, în vârstă de 27 de ani, spunând că împărtășesc frustrarea lui față de costurile ridicate ale asistenței medicale din SUA și puterea asiguratorilor de sănătate de a refuza plata pentru anumite tratamente.

Procurorii din cadrul biroului procurorului SUA din Manhattan au termen până pe 31 octombrie pentru a pleda pentru menținerea pedepsei cu moartea ca opțiune în cazul condamnării lui Mangione.

Cazul este supravegheat de judecătoarea districtuală americană Margaret Garnett. În cererea de pedeapsă cu moartea pentru Mangione, procurorul general american Pam Bondi a numit, pe 1 aprilie, moartea lui Thompson „un asasinat cu sânge rece și premeditat care a șocat America”.

Următoarea înfățișare a lui Mangione în fața instanței federale va avea loc în decembrie.

Dacă judecătoarea Margaret Garnett permite pedeapsa cu moartea, iar un juriu îl condamnă pe tânăr pentru crimă, același juriu va analiza dacă acesta ar trebui executat. Mangione riscă închisoare pe viață dacă este condamnat.

Luigi Mangione se confruntă cu nouă capete de acuzare la nivel de stat, inclusiv crimă. Marți, judecătorul statului New York, Gregory Carro, a respins două acuzații de terorism împotriva sa.

Pedeapsa cu moartea din New York a fost declarată neconstituțională în 2004, dar interdicția se aplică în cazurile de la nivel de stat, nu în cazurile federale.

Îngrijorarea cu privire la escaladarea violenței politice din SUA a crescut de la uciderea lui Thompson, în special după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

