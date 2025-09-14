Este cazul Laurei Sosh-Lightsy, angajată a unei universități publice din Tennessee, în sudul Statelor Unite. Miercuri, imediat după asasinarea influencerului de 31 de ani, împușcat pe un campus universitar, ea a scris pe Facebook: „Ura naște ură. ZERO simpatie”.

Imediat, o senatoare republicană, Marsha Blackburn, a denunțat postarea: „Această persoană ar trebui să-i fie rușine (…). Trebuie concediată din funcție”. Efectul a fost imediat: universitatea a anunțat că o va concedia.

Detractorii lui Charlie Kirk, vânați online

Într-o țară extrem de polarizată, împotmolită în violența politică, mulți îi vânează online pe detractorii lui Charlie Kirk. Purtătorul de cuvânt al tinerilor trumpiști era atât adorat, cât și detestat pentru opiniile sale pro-arme, anti-avort, anti-imigranți sau pentru retorica sa virulentă cu privire la minoritățile etnice.

Ei verifică cu atenție conturile cu comentarii acide: „Descărcați fotografia lor de profil, comparați-o cu profilul lor LinkedIn, găsiți locul lor de muncă, sunați-le angajatorul și lăsați recenzii pe Google”, îndeamnă influencerul conservator Joey Mannarino.

De miercuri, angajații școlilor publice, pompierii sau militarii au făcut cheltuielile acestui climat de denunțare, fiind concediați brutal de la locul de muncă.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

Trump și Hegseth au dat startul

Asasinarea lui Charlie Kirk a fost însă condamnată în unanimitate de clasa politică americană, atât de dreapta, cât și de stânga. Cu toate acestea, la doar câteva ore după incident, președintele Donald Trump a arătat cu degetul spre influența „stângii radicale”.

Ministrul său al Apărării, Pete Hegseth, a ordonat serviciilor sale să identifice orice membru al armatei care ar fi râs sau s-ar fi bucurat de asasinarea starului Americii creștine și tradiționaliste. Un paradox pentru această putere republicană care nu încetează să ridice libertatea de exprimare la rangul de drept suprem.

Capturi de ecran folosite în această campanie

Subsecretarul de stat american, Christopher Landau, a declarat că „străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți în țara noastră. Am fost dezgustat să văd că unii pe rețelele de socializare laudă (…) sau minimalizează acest eveniment și am cerut agenților noștri să ia măsurile corespunzătoare”.

„Nu ezitați să-mi împărtășiți astfel de comentarii formulate de străini”, a adăugat el.

Arestat joi seara, presupusul criminal, Tyler Robinson, este suspectat că a gravat mesaje cu tentă antifascistă pe cartușele puștii sale de vânătoare. Acest lucru este suficient pentru a-l eticheta ca un criminal „de extremă stânga” pentru o mare parte a dreptei americane.

Un profesor din Oklahoma, în sudul Statelor Unite, a scris: „Charlie Kirk a murit așa cum a trăit: scoțând la iveală ce e mai rău în oameni”. De atunci, profesorul face obiectul unei anchete conduse de Ministerul Educației din statul respectiv, care a calificat declarațiile sale drept „odioase”.

Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk.

„Nu au ce căuta în mecanismele administrației”

Activista de extremă dreapta Laura Loomer, cunoscută pentru faptul că are influență asupra președintelui republican, a devenit vârful de lance al acestei ofensive menite să reducă la tăcere criticii lui Charlie Kirk.

Cu ajutorul unor capturi de ecran, ea denunță, de exemplu, pe rețelele sale sociale, un funcționar al agenției de răspuns la catastrofe naturale (Fema), care a declarat pe Instagram că este „în doliu pentru acest rasist, homofob și misogin” Charlie Kirk.

Răspunsul Laurei Loomer, care a distribuit profilul LinkedIn al detractorului: „Oamenii aceștia ne urăsc. Nu au ce căuta în mecanismele administrației”.

Recomandări Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița – Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”

După acest mesaj, angajatul a fost suspendat din funcție pentru comentariile sale „revoltătoare și inadmisibile”, a anunțat agenția într-un comunicat.

Sâmbătă, Turning Point, organizația de tineret fondată de Charlie Kirk, a anunțat că o mare ceremonie națională de omagiu va avea loc pe 21 septembrie în Glendale, Arizona. Locul ales este un stadion cu o capacitate de peste 63.000 de locuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE