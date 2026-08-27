Peste 300 km de drum de mare viteză între București și Bacău

CNAIR a anunțat că luni, 31 august, de la ora 16:00, va fi deschisă circulația pe 47 km din autostrada A7, între Adjud și Bacău, secțiune finanțată prin PNRR. Bolojan a anunțat joi, 27 august, pe rețelele de socializare, că se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulației. Lucrările au fost realizate de asocierea UMB Spedition – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL.

„A7 începe de la Ploiești și se îndreaptă spre Moldova. Cu deschiderea tronsonului Adjud – Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschiși circulației din cei 319 kilometri ai A7. Pentru cei care pleacă din București, asta înseamnă peste 300 km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 și A7“, a precizat Ilie Bolojan.

Tronsonul Bacău – Pașcani de 77 km va fi finanțat din 31 august de la bugetul de stat

De asemenea, pentru tronsonul Bacău – Pașcani, finanțat tot prin PNRR, se va plăti ce s-a făcut până pe 31 august. Restul lucrărilor va continua din bugetul de stat, a anunțat Ilie Bolojan.

„Mai sunt încă 77 km în lucru, între Bacău și Pașcani. Lucrările realizate până acum au fost finanțate prin PNRR, iar după 31 august, finanțarea pentru acest ultim sector va continua, în lunile următoare, de la bugetul de stat”, a mai adăugat premierul interimar al României.

Tronsonul Bacău – Paşcani, de 77,38 km, a fost împărţit în trei loturi: Lotul 1 Săuceşti (Bacău) – Trifeşti (30,3 km); Lotul 2 Trifeşti – Gherăieşti/Mircești (18,99 km); Lotul 3 Mirceşti – Paşcani (28,09 km).

Contractul, în valoare de 4,7 miliarde de lei, a fost semnat în februarie 2023 tot cu grupul de firme UMB. Conform CNAIR, graficul de execuţie abia a depăşit 65% la loturile 1 şi 2, în timp ce la lotul 3, între Mircești și Pașcani, este de aproximativ 50%.

De asemenea, Autostrada A7 continuă spre nord.

„În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Pașcani-Suceava și, mai departe, spre Siret și granița cu Ucraina”, a mai susținut premierul.

lie Bolojan mai precizează că Paşcani-Suceava-Siret şi tronsonul din A8 Paşcani-Iaşi-Ungheni sunt incluse în proiectele finanţate prin SAFE, din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară.

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