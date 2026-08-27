Cât faci de la București la Bacău pe autostradă

Șoferii care pleacă din București spre Bacău vor putea parcurge întreaga distanță exclusiv pe autostradă de la sfârșitul lunii august 2026. Traseul începe pe A3, din zona de nord a Capitalei până la nodul rutier de la Dumbrava, de unde se intră direct pe Autostrada Moldovei A7. De aici, drumul continuă pe lângă Buzău, Focșani, Adjud și Răcăciuni, ajungând la varianta ocolitoare a municipiului Bacău.

Conform datelor furnizate de autorități și verificărilor din teren efectuate de reprezentanții Ministerului Transporturilor, distanța de aproximativ 286-300 de kilometri va putea fi parcursă într-un timp estimat între 2 ore și 10 minute și 2 ore și 20 de minute, menținând o viteză constantă legală de regim de autostradă.

„2 ore și 11 minute – atât a durat drumul pe care l-am făcut (…) de la București până la Bacău pe autostradă. Am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău”, a precizat pe Facebook, pe 26 august, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Oficialul a explicat că a mers integral pe sector de autostradă, inclusiv pe șantierul dintre Adjud și Bacău. Distanța parcursă de el a fost de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău.

Ajungi cu peste o oră și jumătate mai repede

Până în prezent durata călătoriei varia între 3 ore și jumătate și 4 ore. Traseul clasic, efectuat pe DN2 (E85), traversa zeci de localități cu restricții de viteză și era marcat de valori ridicate de trafic greu.

Pe lângă economisirea de timp, de circa o oră și jumătate, noua rută aduce o schimbare decisivă în materie de siguranță rutieră. Tronsonul DN2/E85 a fost considerat ani la rând unul dintre cele mai periculoase din țară, purtând denumirea neoficială de „Drumul Morții”, din cauza numărului uriaș de accidente frontale grave.

Mutarea fluxului principal de vehicule pe Autostrada A7 va reduce masiv riscurile de coliziune și va prelua o mare parte din presiunea rutieră din localitățile tranzitate.

Tronsonul Adjud – Răcăciuni – Bacău va fi inaugurat pe 31 august

Ultimele pregătiri pe loturile 2 și 3 ale tronsonului Focșani – Bacău se află în faza finală, iar recepția lucrărilor permite deschiderea simultană a traficului, marcând conectarea directă a Capitalei cu Moldova prin infrastructură modernă.

Loturile de autostradă dintre Adjud – Răcăciuni – Bacău, de 47 km, finanțate prin PNRR, urmează să fie date în trafic pe 31 august, potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol. Segmentul din Autostrada Moldovei este alcătuit din două sectoare de drum, care vor fi deschise circulatiei simultan, potrivit CNAIR: lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Amintim că, în luna decembrie 2025, au fost dați în trafic alți 50 km din tronsonul Focșani – Bacău din A7. Este vorba de 35,6 km din lotul 1 Focșani – Domnești Târg și o bucată de 14,4 km din lotul 2 de la Domnești Târg la Adjud.

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