Circulația se deschide între Adjud și Bacău Sud

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat joi că se va deschide circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud luni, 31 august, de la ora 16:00. Șeful CNAIR a fost pe șantier, unde a făcut ultima verificare înainte de deschidere. Constructorul român UMB finalizează ultimele detalii.

Circulația se va deschide, în primă fază până la nodul rutier care face legătura cu DN2F.

„Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui”, a precizat Cristian Pistol.

Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația se va extinde până la Nodul Rutier Bacău Nord al VO Bacău, cu încă 4 km.

„Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure”, a explicat șeful CNAIR.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud – Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai Autostrăzii A7 Ploiești – Pașcani, ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR.

Cât faci de la București la Bacău pe autostradă

Șoferii care pleacă din București spre Bacău vor putea parcurge întreaga distanță exclusiv pe autostradă de la sfârșitul lunii august 2026. Traseul începe pe A3, din zona de nord a Capitalei până la nodul rutier de la Dumbrava, de unde se intră direct pe Autostrada Moldovei A7. De aici, drumul continuă pe lângă Buzău, Focșani, Adjud și Răcăciuni, ajungând la varianta ocolitoare a municipiului Bacău.

Conform datelor furnizate de autorități și verificărilor din teren efectuate de reprezentanții Ministerului Transporturilor, distanța de aproximativ 286-300 de kilometri va putea fi parcursă într-un timp estimat între două ore și 10 minute și două ore și 20 de minute, menținând o viteză constantă legală de regim de autostradă.

„Două ore și 11 minute – atât a durat drumul pe care l-am făcut (…) de la București până la Bacău pe autostradă. Am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău”, a precizat pe Facebook, pe 26 august, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Oficialul a explicat că a mers integral pe sector de autostradă, inclusiv pe șantierul dintre Adjud și Bacău. Distanța parcursă de el a fost de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău.

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