Un efort academic periculos

Pe 26 august, băiatul din China, identificat drept Liangliang, a lucrat între orele 8:00 și 22:00 pentru a-și recupera temele. Până la ora 23:00, sub presiunea părinților, a devenit agitat și a prezentat:

Respirație rapidă

Amețeli și dureri de cap

Amorțeală la nivelul membrelor

„Tânărul a prezentat o serie de simptome ale unei afecțiuni care poate fi fatală”, notează raportul medical.

Diagnosticul medicilor

Medicii de la Spitalul Central Changsha l-au diagnosticat cu o afecțiune respiratorie cauzată de hiperventilație, un fenomen în care respirația prea rapidă și profundă provoacă simptome severe.

După aplicarea unei măști de respirație și învățarea tehnicii corecte de reglare a respirației, simptomele lui Liangliang s-au diminuat treptat.

„În cazuri grave, afecțiunea poate fi fatală”, a avertizat Zhang Xiaofo, directorul Departamentului de Pediatrie.

Pentru primul ajutor, Zhang recomandă calmarea pacientului și respirația într-o pungă de hârtie sau plastic.

Zeci de adolescenți cu simptome asemănătoare

Afecțiunea poate include:

Amorțeală la nivelul mâinilor, picioarelor și buzelor

Rigiditate musculară generalizată

Degete ca niște „gheare de găină”

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

În august, departamentul de urgență pediatrică a internat peste 30 de adolescenți cu simptome similare, de zece ori mai mulți decât în alte luni. Agitația emoțională, anxietatea și presiunea academică sunt factori declanșatori importanți.

Reacții pe rețelele sociale

Cazul lui Liangliang a devenit viral în China.

„Sincer, dacă presiunea aceea ar fi apărut puțin mai devreme, poate că încurcătura de ultim moment cu temele ar fi putut fi evitată. Copiii inteligenți își termină întotdeauna temele mai devreme.”, a comentat cineva.

„Încă îmi amintesc de zilele de școală. Îmi înghesuiam toate temele în doar trei zile. Am scris șapte eseuri într-o singură zi și am terminat jumătate din caietul de vară în următoarea. Cu adevărat de neuitat.”, a comentat altcineva.

„Experiența acestui copil este o reamintire puternică a cât de importantă este cu adevărat gestionarea timpului.”, a adăugat o altă persoană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE