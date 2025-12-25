Băiețelul intenționa să le vândă pentru a strânge câțiva euro, cu care să cumpere un cadou de Crăciun pentru sora lui mai mică, de doar 3 ani.

„Mă descurc prost la școală și mi-a fost rușine să-i cer bani tatălui meu”, a spus el.

Băiatul s-a așezat cu lucrurile lui în fața unui magazin de jucării. Proprietarul magazinului l-a observat și a contactat carabinierii. Aceștia au ajuns la fața locului și i-au oferit sprijin copilului. Micul vânzător le-a explicat că a plecat de acasă cu un scop simplu, dar emoționant: să strângă bani pentru a-i cumpăra un cadou surorii sale.

Gestul său trăda un sentiment profund de responsabilitate și dragoste față de familie, mai ales într-un moment greu, marcat de pierderea timpurie a mamei.

Între timp, tatăl copilului se afla la secția de carabinieri, pregătindu-se să raporteze dispariția fiului său. A fost informat despre locul unde se afla băiatul și i s-a alăturat imediat. După ce au aflat întreaga poveste, carabinierii, impresionați de situație, au strâns bani pentru a cumpăra cadouri atât pentru băiat, cât și pentru sora lui.

Conform publicației italiene, copilul a petrecut câteva momente pline de căldură alături de carabinieri înainte de a se întoarce acasă împreună cu tatăl său.

Bărbatul, vizibil emoționat, a fost de acord să facă câteva fotografii pentru a imortaliza această întâlnire memorabilă. În cele din urmă, băiatul a fost înapoiat tatălui său, fiind în stare bună de sănătate.