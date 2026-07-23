Noul pachet de sancţiuni prelungește cu încă un an plafonarea la 44 de dolari per baril pentru petrolul exportat de către Rusia. Acest plafon a fost stabilit pentru a reducer veniturile Rusiei din exporturile de petrol, care finanţează o mare parte a cheltuielilor pentru război.

Statele membre UE au decis totodată să interzică anumite tranzacţii vizând sectorul financiar rus și au adoptat noi măsuri împotriva criptomonedelor.

Noi sancțiuni au fost decise împotriva flotei-fantomă a Rusiei și împotriva complexului industrial-militar rus.

Acest nou pachet de sancțiuni a trebuit atenuat din cauza reticențelor Greciei în ce privește transporturile de GNL rusesc, operate în mare parte de compania unui miliardar grec.

Guvernul grec a insistat ca UE să autorizeze companiile sale să continue să transporte GNL rusesc dacă acesta este destinat unor clienți din afara UE.

Compromisul la care s-a ajuns este că aceste transferuri de GNL către țări terțe vor fi autorizate prin derogare pentru contractele încheiate înainte de 24 februarie 2022, iar derogarea va fi reexaminată anual, notează Reuters.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a „salutat acordul asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei” și a mulțumit președinției irlandeze în exercițiu a Consiliului UE pentru „facilitarea acestui acord”.

„Adăugăm încă 32 de bănci rusești pe lista noastră de interzicere a tranzacțiilor. De asemenea, firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere”, a menționat von der Leyen pe contul său de X.

„Înghețarea ajustării plafonului prețului petrolului timp de un an, astfel încât mașina de război rusească să nu beneficieze de șocurile pieței. Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota din umbră a Rusiei. Și am făcut un pas important spre interzicerea oficială a intrării combatanților ruși în UE”, a precizat șefa Comisiei Europene.

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