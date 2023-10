Bărbatul, pe nume Szabolcs Fekete, lucra de șapte ani la Citibank, ca analist specializat în infracțiunea financiară.

Între 3 și 5 iulie 2022, bărbatul a mers într-o călătorie de afaceri la Amsterdam, iar la întoarcerea la Londra, a depus o cerere pentru decontarea cheltuielilor pentru mâncare și băutură acoperite din diurna de 100 de euro.

Mai exact, Fekete a scris că, într-o singură zi, a consumat două sandvișuri, două cafele și două feluri de paste în timpul călătoriei, lucru care a trezit semne de întrebare.

„În acea zi, am sărit peste micul dejun și am luat doar o cafea dimineața. La prânz am luat un sandviș cu o băutură și o cafea la restaurant și am mai luat o cafea la pachet și un al doilea sandviș după-amiază, pe care l-am mâncat la cină”, a transmis Fekete, într-un mail adresat angajatorului.

Managerul căruia i-a transmis cererea a întrebat dacă a consumat singur toate alimentele și băuturile pentru care a cerut decontare, iar Fekete a spus că a fost nevoit să ia câte două porții pentru că produsele „erau în cantități foarte mici”.

„Toate cheltuielile mele se încadrează în diuna de 100 de euro. Ați putea, vă rog, să descrieți care este îngrijorarea dumneavoastră, deoarece nu cred că trebuie să îmi justific obiceiurile alimentare în această măsură”, a mai scris Fekete, într-un mail adresat angajatorului.

Recomandări „Va fi o baie de sânge pentru toată lumea”. Avertismentele experților militari înaintea ofensivei israeliene din Gaza

Departamentul de investigații al băncii a deschis o anchetă, pentru a stabili dacă bărbatul a împărțit masa cu altcineva. Inițial, bancherul a negat, dar ulterior a recunoscut că a împărțit din sandvișuri și cafele cu partenerul său.

Banca l-a dat afară pentru „abatere gravă”, iar Fekete a dat-o în judecată pentru concediere abuzivă. Procesul s-a judecat la un tribunal specializat în litigii de muncă, iar Citibank l-a câștigat.

În timpul procesului, Citibank a susținut că ancheta nu a fost pornită ca urmare a sumei cheltuite, ci pentru că s-a încălcat politica de gestionare a cheltuielilor, care prevede că mesele și alte cheltuieli ale soțului/soției angajatului nu sunt rambursabile.

„Am constatat că acest caz nu este despre sumele de bani implicate. Acest caz este despre depunerea cererii de cheltuieli și comportamentul reclamantului ulterior. Este semnificativ faptul că reclamantul nu a făcut o dezvăluire completă și sinceră cu prima ocazie și că nu a răspuns direct la întrebări”, a declarat judecătorul care a dat verdictul.