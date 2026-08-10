În februarie 2024, Înalta Curte din Zürich a anulat verdictul în cazul bancherului din cauza unor „erori grave de procedură”. Rechizitoriul a explicat, printre altele, cum Vincenz a cheltuit aproape 200.000 de franci elvețieni, circa 210.000 de euro, din contul companiei pentru 102 vizite la 18 cluburi de striptease diferite.

Pierin Vincenz fusese condamnat, în 2022, la 3 ani și 9 luni de închisoare cu executare pentru management necinstit al afacerilor, fraudă comercială, delapidare, fals în documente și concurență neloială, unul dintre cele mai mari procese de fraudă din istoria financiară a Țării Cantoanelor.

Procesul împotriva lui Vincenz, CEO al grupului Raiffeisen din 1999 până în 2015, și a altor 6 suspecți a început pe 25 ianuarie 2022. Bancherul a stat 106 zile în arest preventiv, în 2018.

De la pământ la cer

Pierin Vincenz, fostul șef Raiffeisen și odinioară unul dintre cei mai admirați bancheri din Elveția, se va prezenta din nou în fața Tribunalului Superior din Zürich.

La 70 de ani, Vincenz este acuzat de fraudă și delapidare, un declin dramatic pentru omul care a transformat o modestă bancă de economii într-una dintre cele mai mari bănci din Elveția.

Vincenz a fost văzut recent făcând drumeții pe Monte Tamaro, păstrând o atitudine relaxată și optimistă, în ciuda procesului care îl așteaptă.

Retragere din viața publică

După primul proces din 2022, Vincenz s-a retras complet din atenția publicului. În Andiast, satul din cantonul Graubünden de unde provine familia sa, localnicii evită să vorbească despre el.

„Nu l-am mai văzut de mult timp” spun mulți dintre cei care, altădată, aveau întâlniri regulate cu el la schi, ciclism sau golf.

Mulți prieteni apropiați, precum Peter Spuhler, fost patron Stadler, sau Dölf Früh, ex-președinte al FC St. Gallen, s-au distanțat de Vincenz.

A rămas cu un singur prieten

În schimb, Hausi Leutenegger, fost campion olimpic la bob și antreprenor de succes, continuă să-i fie loial.

„Ne-am auzit acum două-trei luni. Se descurcă bine”, a declarat acesta. Vincenz locuiește acum între St. Gallen și Alpii elvețieni, dar a fost văzut recent în Tessin, alături de câinele său, în timpul unei drumeții.

„Mi-e bine», le-ar fi spus el unor turiști care l-au recunoscut pe poteci.

Decăderea „băiatului de la munte” ajuns bancher

Născut într-o familie respectată din Graubünden, Vincenz a fost prezentat ca un „băiat de la munte» care a reușit.

De fapt, tatăl său a fost senator și director la Volg și Raiffeisen, ceea ce i-a oferit un punct de plecare solid.

În 1999, Vincenz a devenit directorul general al Raiffeisen, iar în scurt timp a transformat banca într-un gigant financiar.

Totuși, în spatele imaginii publice de „bancher cinstit”, procurorii susțin că Vincenz și partenerul său Beat Stocker au profitat de pozițiile lor pentru a obține câștiguri personale prin afaceri obscure.

Scandaluri și acuzații

Cariera lui Vincenz a început să se clatine în 2015, când a demisionat brusc. Ulterior, anchetatorii au descoperit că, începând cu 2005, Vincenz a realizat „investiții ascunse” în companii pe care apoi le-a vândut către Raiffeisen și Aduno.

De asemenea, a folosit cardurile de credit ale băncii pentru cheltuieli personale exorbitante, inclusiv 102 vizite la cluburi de noapte, unde a cheltuit aproape 200.000 de franci elvețieni, circa 210.000 de euro.

King’s Club, Crazy Paradise sau Cecil Dance nu sună tocmai a nume pentru săli de ședințe. Numai la King’s Club din Zürich, bancherul impecabil a cheltuit 90.846 de franci (97.000 de euro).

Era un client obișnuit la Kings Club. Din 2009 până în 2015, a plătit cu cardul de credit al companiei în 50 de seri.

Între timp, clubul preferat de Vincenz s-a închis.

A chemat două amante la hotel și a ieșit scandal de au distrus camera!

Într-un incident notoriu din 2014, Vincenz a chemat două iubite în suita sa de la luxosul hotel Park Hyatt din Zürich, în același timp.

După o ceartă aprinsă, camera a fost distrusă, iar una dintre femei a trebuit să fie plătită cu 1,8 milioane de franci elvețieni (1,92 milioane de euro) pentru a nu vorbit.

Reparațiile la suită, aproape 4.000 de euro, și onorariile avocaților au fost plătite de Raiffeisen.

Procesul continuă

În 2018, Vincenz și Beat Stocker au petrecut 106 zile în arest preventiv.

În 2022, Vincenz a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Zürich, însă verdictul a fost anulat. Acum, cazul său ajunge în fața Tribunalului Superior.

Vincenz și Beat Stocker, antreprenor și proprietar al unei firme de consultanță, consultant Raiffeisen din 2011 până în 2015, au fost acuzați de management necinstit al afacerilor, fraudă comercială, delapidare, fals în documente și concurență neloială.

Potrivit rechizitoriului, cei doi au realizat „beneficii necuvenite” în valoare de 23,5 milioane de euro. 8,1 milioane de euro îi erau imputați lui Vincenz.

Fostul șef Raiffeisen este acuzat că ar fi „redus în mod nejustificat” activele băncii, plătind cu cardul de credit al companiei: vizite la cabarete, cluburi de striptease și baruri (210.000 de euro), excursii cu familia și prieteni (240.000 de euro) sau facturi juridice private (137.000 de euro).

„Eram pe drum zi și noapte”

A achitat sau decontat excursii la Londra, împreună cu cele două fiice ale sale, în Australia, cu familia, sau în Maroc, pentru una dintre fete și iubitul ei.

A plătit cu cardul companiei excursii cu prietenii la golf, la Mallorca, sau în Emirate, cu cazare la Burj al Arab.

Interogat de parchet, șeful Raiffeisen acuzat a spus că „a fost pe drum zi și noapte pentru Raiffeisen”.

Vincenz, care a fost achitat de mai multe capete de acuzare, a fost condamnat, în aprilie 2022, la 3 ani și 9 luni de închisoare și amendat cu 840.000 de franci elvețieni (880.000 de euro). Verdictul a fost anulat în 2024.

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