Mai exact, fabrica de lângă Brașov bagă bani într-o centrală solară pentru a nu fi pusă în situația de a „stinge voluntar lumina” sau de a fi notificată că se întrerupe alimentarea cu energie.

Documentația necesară a fost depusă la Direcția Județeană de Mediu Brașov, iar proiectul așteaptă avizul de mediu, pentru a putea începe lucrările.

Centrala solară a fabricii va fi construită pe un teren de 59.986 de metri pătrați și va include 2.328 de panouri fotovoltaice.

Energia produsă anual, estimată la 1.578,37 MWh, va acoperi cel puțin 70% din consumul propriu al fabricii din Brașov.

Conform documentației depuse la Direcţia Judeţeană de Mediu Braşov, proiectul nu prevede și capacități de stocare.

Executivul a adoptat o nouă Hotărâre de Guvern menită să consolideze funcționare în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național și să prevină dezechilibrele majore din piață.

Noul cadru normativ îi acordă operatorului de transport Transelectrica puteri speciale pentru a interveni rapid în perioadele critice, în special în intervalele orare în care consumul depășește producția disponibilă.

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