Poliția a descoperit cadavrul lui Josef C. pe 15 august. Acesta prezenta semne vizibile de violență, era legat și plin de sânge. Ușa de la intrare era forțată, iar casa răvășită, semn că hoții căutau bunuri de valoare.

Șeful departamentului de omucideri din Praga, Aleš Strach, a declarat că „am reușit să reținem 7 suspecți atât în Republica Cehă, cât și în străinătate”.

Românii au fost „săltați” de acasă!

Doi suspecți au pătruns prin efracție în locuința în care trăia seniorul, după care a avut loc un atac, iar bărbatul a decedat la fața locului în urma leziunilor fizice suferite.

Grupul folosea două metode pentru a-și alege victimele. Fie ofereau servicii de reparații la prețuri mici pensionarilor, dispărând după ce primeau un avans, fie recurgeau direct la jaf și violență. În acest caz, știau că victima era acasă.

Doi dintre suspecți sunt acuzați de omor și riscă 15-20 de ani de închisoare sau chiar pedeapsa maximă, crima fiind comisă cu cruzime. Ceilalți sunt acuzați de jaf în grup organizat și riscă până la 12 ani de închisoare. Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

2 dintre cei 7 membri ai bandei sunt minori!

Pe lângă zecile de cazuri din Republica Cehă în care banda a amenințat persoane cu violență sau a comis acte de violență direct împotriva lor, aceasta este responsabilă și pentru un jaf în Austria, iar numărul actelor pe care le-au comis este posibil să crească.

Arestările au avut loc în trei țări, Cehia, România și Ungaria. Doi suspecți sunt reținuți în Cehia, iar pentru ceilalți cinci s-a cerut arestarea în străinătate.

