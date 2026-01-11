Proiectul presupune achiziţia şi instalarea unor soluţii hardware şi software pentru supraveghere şi securitate, cu integrarea echipamentelor existente care sunt încă funcţionale din punct de vedere tehnologic.

Totodată, sunt incluse activităţi precum instruirea personalului, lucrări de amenajare şi recompartimentare a spaţiilor utilizate de dispeceri şi pentru echipamente.

Durata contractului este de 24 de luni, iar selecţia câştigătorului se va face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ”. Proiectul se va desfăşura la sediul central al BNR de pe strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti.

Conform SEAP, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 februarie 2026, ora 15.00. Finanţarea proiectului va proveni din surse proprii ale băncii centrale, fără sprijin din fonduri europene.

