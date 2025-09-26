Lecțiile ultimilor ani: pandemie, război și pene de curent

Analiza BCE, publicată pe 24 septembrie, ia în calcul patru evenimente recente care au lovit Europa: pandemia de Covid-19, invazia Rusiei în Ucraina, dar și pene majore de curent. În fiecare dintre aceste situații, cererea pentru bancnote a crescut semnificativ.

Potrivit raportului, numerarul are „o utilitate psihologică și practică distinctă” și trebuie privit ca o „roată de rezervă” a sistemului de plăți.

„Numerarul oferă o redundanță esențială – o «roată de rezervă» – pentru sistemul de plăți. Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, se arată în documentul citat de CNN.

Recomandări clare din partea mai multor state

Mai multe țări europene au emis deja recomandări oficiale privind păstrarea banilor cash acasă. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, autoritățile le cer cetățenilor să aibă între 70 și 100 de euro per persoană, sumă care poate acoperi cheltuielile esențiale timp de 72 de ore.

În Suedia, oamenii sunt sfătuiți să aibă bani pentru cel puțin o săptămână, pentru a putea cumpăra alimente, medicamente și combustibil.

„Calculați costul total al acestor articole pentru familia dvs. pentru cel puțin o săptămână. Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”, recomandă BCE.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Crize care au arătat cât de necesar e numerarul

Exemplele recente arată că sistemele digitale pot ceda brusc. În aprilie, o pană masivă de curent în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, iar magazinele au acceptat doar numerar.

În timpul pandemiei, europenii au strâns bani cash din teama de a rămâne fără venituri. Același fenomen s-a repetat odată cu invazia Ucrainei, în special în statele aflate aproape de zona de conflict. „Oamenii au răspuns la proximitatea crescută față de potențiale perturbări prin acumularea de lichidități portabile”, notează autorii studiului.

Bruxelles-ul cere populației să fie pregătită

Comisia Europeană a transmis la rândul ei un mesaj de precauție. Într-un document din martie, Bruxelles-ul a recomandat stocarea de alimente și produse de bază pentru cel puțin 72 de ore, invocând riscurile legate de război, sabotaje sau atacuri cibernetice.

Suedia și Finlanda au mers și mai departe, actualizând broșurile de supraviețuire distribuite populației. Acestea includ instrucțiuni despre stocarea apei și a produselor sanitare, cultivarea alimentelor acasă și pregătirea pentru întreruperi de curent sau comunicații.

Mesajul oficial este simplu: banii cash trebuie priviți nu doar ca un mijloc de plată, ci și ca o garanție de siguranță pentru vremuri imprevizibile.

„Păstrați-vă calmul și aveți bani cash la îndemână”, transmit autorii raportului BCE, subliniind că numerarul rămâne o rezervă vitală pentru orice familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE