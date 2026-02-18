Ministerul Finanțelor a propus această măsură în ședința de la Palatul Victoria, pentru a aduce peste două miliarde de lei la buget. Propunerea a fost primită diferit de partidele din coaliție: UDMR o susține, PSD cere o analiză suplimentară, iar USR se opune ferm.

Propunerea Finanțelor: Tăierea normelor de hrană

Ministerul Finanțelor a propus reducerea cu 10% a cheltuielilor pentru toate instituțiile publice, sugerând eliminarea normelor de hrană pentru bugetari, inclusiv pentru angajații din Apărare și Interne.

Aceasta ar aduce economii estimate la 2,4-2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Ministerului de Finanțe.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, susține această măsură: „Din toți cei care au această normă, doar o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele, în jur de 800 de milioane. 2,4-2,5 miliarde după calculele celor de la Finanțe. Asta e propunerea și a rămas să se discute”.

Ministerul Apărării se opune tăierii normei de hrană

Ministrul apărării, Radu Miruță, respinge categoric ideea tăierii normei de hrană pentru angajații săi, care numără peste 75.000 de persoane.

„Eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanență de la Cuza încoace. Eu nu sunt de acord nici pentru parțial! Eu spun că suntem o forță politică în această coaliție, iar pentru ca asta să se întâmple, ministrul apărării trebuie să semneze sau trebuie ca Guvernul să ia o decizie peste ministrul apărării”, a declarat Miruță.

Ministrul USR a subliniat că norma de hrană, plafonată din 2017, este vitală pentru activitatea militară și operațiunile de popotă care susțin 70% din angajații Ministerului Apărării.

De asemenea, Radu Miruță a indicat că Ministerul Apărării analizează reducerea cheltuielilor în zone colaterale.

Sorin Grindeanu, ironic: S-a găsit PSD și în USR

Deși propunerea este încă în discuție, PSD nu și-a exprimat susținerea pentru aceasta. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că „nu s-a luat vreo decizie, iar dumneavoastră știți declarațiile noastre că nu susținem tăieri”.

Întrebat dacă PSD ar putea colabora cu USR în această privință, Grindeanu a răspuns ironic: „S-a găsit PSD și în USR!”.

USR, pe de altă parte, se opune deschis măsurii, considerând-o inadecvată și contrară intereselor angajaților publici.

Câți bani câștigă bugetarii din norma de hrană

În prezent, norma de hrană variază în funcție de categoria profesională.

Angajații din sistemul de ordine publică, adică din Poliție și Jandarmerie, primesc 34 de lei pe zi, o sumă plafonată din 2017.

Militarii primesc între 25 și 35 de lei pe zi, în funcție de activitățile desfășurate și categoria de personal, însă suma poate fi redusă dacă aceștia mănâncă la popotă. Dacă această compensație ar fi eliminată, pierderile lunare ar putea ajunge până la 900 de lei.

În cazul altor bugetari, cum ar fi funcționarii publici, angajații din sănătate sau educație, indemnizația de hrană este de 347 de lei brut lunar pentru cei cu venituri mai mici de 6.000 de lei net. Zilnic, înseamnă aproximativ 17 lei.

Guvernul caută soluții financiare

Executivul, condus de premierul Ilie Bolojan, nu a luat încă o decizie finală. Se caută soluții pentru a acoperi măsurile de solidaritate planificate în buget.

Ministerul Finanțelor reevaluează calculele după ce anumite ministere au primit derogări de la reducerea cheltuielilor.

Inițial, se preconiza o economie de 3 miliarde de lei din reforma administrației, dar acum este necesară identificarea altor surse de economii, inclusiv prin tăierea normelor de hrană.

