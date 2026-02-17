De asemenea, oficialul a precizat că reducerile bugetare se pot face, dar nu trebuie să afecteze veniturile sau numărul militarilor.

Ministrul Apărării: Norma de hrană, un pilon istoric

Radu Miruță a subliniat că norma de hrană, plafonată din 2017, este vitală pentru activitatea militară și operațiunile de popotă care susțin 70% din angajații Ministerului Apărării.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană. Ea există de la Cuza încoace și a fost gândită pentru a asigura pregătirea în caz de război și necesități specifice ale Armatei Române (…) Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război, în caz de necesităţi specifice ale Armatei Române”, a declarat ministrul, în cadrul comisiei de Apărare.

Radu Miruță: Reduceri bugetare, dar nu în detrimentul militarilor

De asemenea, oficialul a indicat că Ministerul Apărării analizează reducerea cheltuielilor în zone colaterale.

„Suntem cei care vom face reduceri, dar acestea nu pot afecta norma de hrană, salariile, numărul de militari sau calculul pensiilor militare”, a explicat Miruță.

În plus, el a declarat că „sunt bugete pe unele activități colaterale care cred că mai pot fi reduse. Dar pentru norma de hrană eu nu pot să susțin așa ceva (…) Eu, Radu Miruţă, ministrul Apărării şi USR, nu numai că nu susţinem, ci ne opune unei astfel de măsuri”.

Potrivit lui Miruţă, pentru zona Ministerului Apărării şi pentru restul entităţilor din sistemul de ordine publică, nu se poate elimina ceva ce există de la 1859-1865. El a mai afirmat că pe toate calculele de până acum nu a existat reducerea normei de hrană.

Armata României, prioritate națională

În contextul angajamentelor NATO și situației tensionate la graniță, ministrul a argumentat că Armata Română trebuie să rămână o prioritate.

„Suntem contra vântului cu război la graniță. Reducerea numărului de militari, a veniturilor rezerviștilor, pensionarilor și veteranilor contravine asumărilor făcute la nivel NATO”, a spus Miruță.

El a adăugat că, deși România trebuie să reducă cheltuielile statului, „Armata Română generează securitatea în spatele căreia se pot desfășura mediul economic, sanitar și educațional”.

Câți bani se economisesc din tăierea normei de hrană a militarilor

Referindu-se la discuțiile din coaliție, Miruță a menționat că zona militară a fost considerată o excepție, având nevoie de suplimentarea bugetului.

„Pe toate calculele de până acum, nu a existat reducerea normei de hrană. România trebuie să reducă din cheltuieli, dar nu în detrimentul securității naționale și a militarilor săi”, a concluzionat ministrul Apărării.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că măsura a fost discutată în coaliția de guvernare la propunerea Ministerului de Finanțe.

„Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele. În jur de 800 de milioane”, a transmis liderul UDMR, marți, la Parlament. Acesta susține că impactul ar fi de 2,4 – 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor de la Ministerul Finanțelor.

