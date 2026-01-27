O femeie din Statele Unite a trăit exact o astfel de experiență după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand, pentru care a plătit mai puțin de 7 dolari. În interiorul ei, a găsit nu doar bani, ci și un mesaj care a atras atenția a milioane de oameni pe TikTok, potrivit Good.

Povestea datează din 2022. Totul începe când Lynora merge într-un magazin second-hand și își cumpără o geantă ușor uzată, pentru aproximativ 6,99 dolari.

Înainte de a o folosi, decide să o curețe, observând că interiorul era pătat. În timpul curățării, descoperă o clapă ascunsă în partea de jos a genții.

Sub această clapă se afla un plic bine ascuns, care conținea 300 de dolari în numerar. Pe plic era scris un mesaj, semnat de fosta proprietară a genții, o femeie pe nume Martha.

Aceasta povestea că are trei copii și că, după moartea ei, aceștia „îi vor vinde toate bunurile”.

„De aceea, pun moștenirea lor în toate lucrurile mele preferate”, se arată în mesaj, citit de Lynora într-un videoclip postat pe TikTok, care a strâns aproape 13 milioane de vizualizări.

Martha explică și de ce geanta avea o valoare specială pentru ea. Aceasta ar fi aparținut amantei soțului ei.

„M-am întors acasă mai devreme decât mă așteptam de la părinții mei din Connecticut și probabil și-a uitat geanta și pantofii”, scrie femeia în mesaj.

Ca formă de răzbunare, Martha a decis să păstreze geanta și să o transforme într-un simbol personal.

„Am purtat-o în fiecare zi. Mă întreb dacă soțul meu știa că aparținea amantei lui”, mai notează ea.

La final, Martha o invită pe noua proprietară să folosească banii găsiți pentru a-și cumpăra o geantă nouă.

Descoperirea a devenit rapid virală pe TikTok, iar spiritul jucăuș al Marthei a cucerit internetul. Lynora a transformat povestea într-o mică filozofie de viață.

„Fii o Martha”, îi încurajează ea pe urmăritori.

