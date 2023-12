„Sunt părtinitor, deoarece aceste filme au fost produse de Higher Ground, dar acestea sunt, de fapt, trei dintre cele mai bune filme pe care le-am văzut anul acesta”, a scris Obama pe rețeaua X, fostă Twitter, relatează news.ro.

Rustin îl are ca protagonist pe Colman Domingo în rolul activistului pentru drepturile civile Bayard Rustin, Leave the World Behind îi are ca protagonişti pe Ethan Hawke, Julia Roberts şi Mahershala Ali într-o poveste misterioasă despre apocalipsă, iar American Symphony urmăreşte călătoria muzicianului Jon Batiste şi a partenerei sale de viaţă Suleika Jaouad, în timp ce el se străduieşte să compună o simfonie, iar ea află că i-a revenit cancerul.

Într-o postare pe X/Twitter, Obama şi-a contextualizat mai mult lista şi a recunoscut cele două greve care au modelat industria de divertisment în 2023, scriind: „La începutul acestui an, scenariştii şi actorii au intrat în grevă pentru a milita pentru condiţii de muncă şi protecţii mai bune. Aceasta a dus la schimbări importante, care vor transforma industria în bine. Iată câteva filme care reflectă munca lor asiduă din ultimul an – inclusiv unele precum Rustin, American Symphony şi Leave the World Behind, pe care am fost mândri să le lansăm prin @HGMedia. Ce filme am ratat?”.

Pe lângă proiectele pe care le-a susţinut, Obama a mai enumerat The Holdovers, Blackberry, Oppenheimer, American Fiction, Anatomy of a Fall, Monster, Past Lives, Air, Polite Society şi A Thousand and One printre peliculele favorite în 2023.

Lista mai include filme independente – Past Lives şi A Thousand and One -, precum şi filme internaţionale – Anatomy of a Fall şi Monster şi drama istorică de succes a lui Christopher Nolan, Oppenheimer.

Anul trecut, printre preferatele lui Obama s-au numărat Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once şi Aftersun.

