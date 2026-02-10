Decizia, luată pe 9 februarie 2026, a avut loc fără o notificare prealabilă, potrivit primarului János Huszár Benedek, care a relatat incidentul pe pagina sa de Facebook.

„Termenul limită de plată a facturilor a expirat ieri, vechiul furnizor de servicii a întrerupt curentul electric în cele 3 sate, majoritatea din Baraolt (..) astăzi la prânz, fără nicio notificare prealabilă și legală (preaviz de decontare)!”, a scris primarul pe rețeaua socială.

Acesta a explicat că problema are rădăcini mai vechi, în disputele legate de facturare dintre municipalitate și Electrica Furnizare.

Administrația locală susține că de ani facturile emise de furnizor au fost pline de nereguli.

În anumite situații, consumul a fost estimat ca fiind zero luni întregi, iar apoi s-au emis facturi uriașe dintr-odată. În alte cazuri, s-au folosit date de pe contoare care nici măcar nu mai existau, a explicat János Huszár Benedek.

„De ani de zile avem neînțelegeri cu furnizorul de energie electrică Electrica Furnizare Rt. în ceea ce privește citirea celor aproximativ 70 de contoare ale noastre și facturarea energiei consumate. Deși le-am cerut constant să facă citirea și facturarea lunară, nu au făcut acest lucru. În multe cazuri, au estimat greșit sume uriașe, iar apoi au facturat sume la fel de mari în minus câteva luni mai târziu”.

El a menționat și un caz în care o eroare administrativă a dus la facturarea unui consum suplimentar de 10.000 kWh, iar primăria a primit o factură de aproximativ 120.000 de lei, o sumă pe care primarul o consideră „nerealist de mare, de tip industrial”.

Potrivit municipalității, situația s-a agravat în ianuarie 2026, odată cu schimbarea furnizorului de energie electrică.

Fostul furnizor a emis retroactiv facturi pentru iluminatul public, incluzând o datorie de aproximativ 400.000 de lei, în ciuda raportării unui consum zero. Facturile totale, care depășesc 500.000 de lei, au fost considerate imposibil de achitat într-un termen scurt.

Această criză a lăsat fără iluminat public o mare parte din oraș și satele învecinate, afectând viețile locuitorilor. Întreruperile curentului electric sunt o problemă serioasă pentru toți, în special pentru vârstnici, familii cu copii și afaceri locale, a adăugat primarul, care a recunoscut că iluminatul stradal nu va putea fi restabilit curând. Totuși, el speră că o soluție va fi găsită „în câteva zile”.

„Este supărător și frustrant pentru fiecare persoană când nu primește facturi timp de luni de zile sau primește foarte puține, iar apoi primește brusc o factură uriașă. La nivel de oraș, aceasta se ridică la sute de mii de lei, iar impactul se resimte la acest nivel”, a mai scris primarul.

Locuitorii și-au exprimat furia și nemulțumirea pe rețelele de socializare, criticând atât furnizorul de energie, cât și administrația locală. Unii au relatat experiențe similare cu facturi întârziate sau incorecte, în timp ce alții au acuzat autoritățile locale că nu au rezolvat problema mai devreme.

„Conflictul durează de ani de zile, iar noi suportăm consecințele”, a comentat un locuitor.

Municipalitatea a depus o plângere la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și a solicitat reeșalonarea datoriei.

„Nu negăm consumul de energie, dar contestăm metoda și termenul de facturare. Nu este corect să ni se trimită o factură de jumătate de milion după un an și jumătate de consum estimat la zero, să ni se solicite plata în termen de 10 zile și să întrerupă curentul fără avertisment prealabil!”, a mai spus primarul.

