De atunci, prezentatorul s-a axat mai mult pe podcastul său, „Acasă la Măruță”, dar și pe organizarea concertelor soției lui, după cum Andra anunța în exclusivitate pentru Libertatea.

„În iarnă voi avea din nou turneul de colinde, pe care vreau să-l fac ca o tradiție! Nu știm încă unde exact, vedem variantele… De foarte multe ori ne încurcă faptul că nu luăm datele din timp, e foarte greu să găsești timp și e destul de complicat. Dar am o echipă extraordinară care se ocupă! Și Cătălin Măruță, și toată echipa! Ei se ocupă de organizare, eu mă ocup de playlist, de ce trebuie să cânt.

De câțiva ani buni, tata nu se mai implică. I-am zis: «Tată, tu trebuie să te bucuri acum de bătrânețe»! Că ei sunt din generația care mereu a zis: «Muncim, că după aia…»! Știi? Și i-am zis să se bucure. Mai vine la evenimente și foarte atent stă în fața scenei acolo. Când sunt în zona Ardealului, la Alba Iulia sau undeva în zonă, tata vine cu mama, vin amândoi la concerte. La cele de colinde au venit, la «Tradițional» au venit. Cât pot, vin”, spunea Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Iată că timpul a trecut, Cătălin Măruță nu a mai apărut pe niciun post de televiziune, însă pe 8 mai 2026, când a fost prima semifinală live „Românii au talent” din acest an, el și-a însoțit soția la filmări. Iar alături de Andra și Cătălin Măruță s-au aflat și cei doi copii ai lor, David și Eva Măruță.

„A început prima semifinală live din «Românii au talent». Și, ca de fiecare dată, ne strângem cu toții împreună, cu emoții, cu râsete, cu bucuria de a vedea oameni care au curajul să urce pe scenă și să își spună povestea prin talentul lor”, a scris Cătălin Măruță pe Instagram, alături de câteva poze realizate în studioul emisiunii de la PRO TV.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și l-au asaltat pe Cătălin Măruță cu like-uri și mesaje, mulți dintre aceștia afirmând că familia lui este foarte frumoasă. Iar alții l-au întrebat când se întoarce la PRO TV.

„O familie minunată”, „Vă iubesc” și „Când revii Cătălin Măruță la PRO TV cu emisiunea noastră preferată la ora 15.00 zilnic? Simțim lipsa emisiunii! Cei care conduc PRO TV nu văd oare că a fost o greșeală?” au fost doar câteva dintre sutele de mesaje primite de prezentatorul TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE