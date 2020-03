De Raluca Diaconu,

Abia a treia oară, când i-a fost rău și a chemat ambulanța a fost testat pentru COVID-19 . Dar a fost lăsat acasă.

O pneumonie, două spitale, nici o internare

„20. Bărbat, 49 ani, din județul Timiș, neinternat. S-a prezentat în data 20.03.2020 la UPU a Spitalului Județean de Urgență Timișoara unde a fost diagnosticat cu Pneumonie acută (clinic și radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la spitalul de boliinfecțioase. Conform pacientului, acesta nu a călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. În 21.03.2020 s-a prezentat și la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat diagnosticat cu Pneumonie acută. În 24.03.2020, stare deteriorată, solicită ambulanță, i se recoltează proba de exudat pentru COVID și este lăsat la domiciliu. Confirmat pe data de 26.03.2020, decedat în aceeași dată. Pacientul avea boli cronice preexistente (poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială)”, a anunțat, joi seară, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).

Directorul Spitalului Județean: ”a negat că era în izolare”

Directorul Spitalului Județean Timișoara, loc unde bolnavul confirmat abia în 26 martie cu Covid-19 a ajuns de două ori, spune că pacientul era în izolare la domiciliu, dar că el a negat acest lucru. A semnat chiar și o declarație pe proprie răspundere.

„Pacientul era în izolare la domiciliu, dar când a ajuns la noi a negat acest lucru, în scris. S-a prezentat în 21. martie, la ora 8, la UPU a Spitalului Județean Timișoara, cu mijloc propriu de transport. A negat izolarea, a negat că a călătorit, că ar fi avut contact cu persoane posibil infectate. A semnat formularele pe propria răspundere”, spune Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara.

Nu avea criterii de internare

Directorul de la Județean confirmă cele spuse de GCS și spune că pacientul a fost diagnosticat și apoi trimis la un consult de specialitate și tratament la spitalul de boli infecțioase. A plecat cu mijlocul propriu de transport, doctorii de la „Victor Babeș” au confirmat diagnosticul și i-au prescris tratamentul.

Așa cum a anunțat și GCS, bărbatul de 49 de ani a mers din nou la Spitalul Județean, în 24 martie. A ajuns cu Ambulanța la Urgențe, la 4 dimineața, acuzând dispnee, spune directorul. Adică dificultăți de respirație. I s-a dat tratament și s-a simțit mai bine, dar „nu avea criterii de internare”.

„I s-a administrat tratament și i s-a crescut doza de antibiotic și la ora 6 a plecat ameliorat. Nu avea criterii de internare, conform medicilor UPU”, mai spune Pătrașcu.

Testul de coronavirus, făcut după 4 zile de plimbat între spitale

În 25 martie a sunat iar la 112, iar abia atunci i s-au luat probe pentru coronavirus. Până atunci, spune directorul de la Spitalul Județean, „pacientul nu se încadra în definiția de caz”.

„În 25 martie a sunat la 112, ambulanța a recoltat probe pentru Covid-19 și l-a lăsat la domiciliu. În 26 martie, testul a ieșit pozitiv. Când reprezentanții DSP au sunat să-l interneze, familia a comunicat decesul. Pacientul nu se încadra în definiția de caz la data când s-a prezentat la Județean, adică 21 martie (adică ne-a declarat că nu a venit din străinătate), deci nu aveam voie să-l testăm, conform regulamentului de la nivel central. S-ar fi încadrat dacă am fi știut că era în izolare la domiciliu, dar pacientul a negat în scris acest lucru”, a mai explicat Raul Pătrașcu.

I-au venit doi copii din străinătate

Bărbatul de 49 de ani nu avea asigurare, spune un medic de familie din localitatea lui de domiciliu. Acesta a povestit, pentru TVR, ce s-a întâmplat în comuna aflată la 35 de kilometri de Timișoara.

„E puțin mai complicat, în sensul că persoana este neasigurată. S-a adresat unui medic de aici din comună care l-a văzut la cabinet, după ce a apelat la serviciile de specialitate. Eu vă spun din spusele pacientului. A fost la pneumologie, nu l-au primit, l-au trimis la UPU, a venit cu diagnostic de pneumonie și a venit la medicul din comună care a binevoit să-i facă tratament. I-a făcut doar o injecție, după care se simțea foarte rău și i s-a spus în continuare să cheme medicul de familie acasă, el neavând medic de familie practic”, a povestit medicul de familie din Liebling pentru TVR.

Bărbatul a negat că a avut contact cu cineva, așa că doctorița din Liebling a întrebat-o pe soția acestuia câți copii i-au venit acasă din cei plecați în străinătate.

„Eu am fost în serviciul de gardă, trebuia să vină seara să i se facă din nou o injecție, nu a venit. Dimineața a venit soția pe care am întrebat-o dacă a avut contact cu cineva și a negat. La care eu am întrebat direct câți copii i-au venit acasă din cei plecați. A ezitat, apoi mi-a spus că doi, dar că nu a avut contact cu ei. După care am îndrumat-o să sune din nou la ambulanță și să spună că a avut contact cu persoane venite din străinătate, ea a negat în continuare”, a mai spus doctorița din comuna Liebling.

Potrivit acesteia, medicul de familie care i-a făcut injecția cazului „20” se află în izolare la domiciliu.

Fotografie principală: Inquam Photos / Virgil Simionescu

