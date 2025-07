Cum s-a petrecut incidentul

Headley a spart casa Louisei Dunne din Bristol în iunie 1967. El a forțat o fereastră și a atacat-o, lăsând corpul mamei a doi copii să fie găsit de vecini a doua zi.

În 1967, poliția a prelevat probe de pe corpul doamnei Dunne, care au fost pozitive. De asemenea, au recuperat o amprentă palmară de pe o fereastră de la etaj. Aceasta a fost comparată cu amprentele a 19.000 de bărbați și băieți, dar nu s-a găsit nicio potrivire.

BREAKING: Ryland Headley has been jailed for a minimum of 20 years for the rape and murder of Louisa Dunne. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wHTWmPFEmg — Sky News (@SkyNews) July 1, 2025

Headley locuia cu soția sa la aproximativ 2,4 km de casa doamnei Dunne, dar în afara zonei în care bărbații au fost rugați să dea amprente. El și-a mutat familia la Londra la scurt timp după aceea.

Rezolvarea cazului

În 2023, poliția a trimis fusta și alte articole purtate de doamna Dunne pentru testare ADN. Rezultatele au arătat o potrivire de un miliard la unu cu Headley.

Când a fost arestat în noiembrie anul trecut, Headley a declarat detectivilor:

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

„Nu știu despre ce vorbiți. Foarte ciudat, foarte ciudat”.

Condamnarea

Judecătorul Justice Sweeting l-a condamnat pe Headley la închisoare pe viață cu o perioadă minimă de 20 de ani, spunând:

„Nu veți fi niciodată eliberat, veți muri în închisoare”.

BREAKING He raped and killed widow and lived with it for 58yrs - today justice was served https://t.co/ABVQkOH1Ay pic.twitter.com/7ctVqqDoZ9 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 1, 2025

Alte infracțiuni

Headley a mai fost condamnat în 1977 pentru violarea a două femei în vârstă. Mărturiile zguduitoare ale acestor victime, care aveau 79 și 84 de ani la momentul atacurilor, au fost citite juriului.

Potrivit Metro.uk, forțele de poliție din întregul Regat Unit examinează acum dovezile pentru a vedea dacă Headley a comis și alte crime nerezolvate.

Detectivul inspector Dave Marchant a declarat:

„Cred că există posibilitatea că există și alte infracțiuni – în anii »60, «70, oricât de lungă ar fi perioada – de care domnul Headley ar putea fi vinovat”.

De asemenea, o crimă a fost rezolvată după mai bine de trei decenii. Cinci bărbați au fost arestați pentru moartea unui bărbat de culoare din statul american Georgia. Acum, motivul șocant pentru care aceștia l-au ucis pe Timothy Coggins a ieșit la iveală, notează CNN.