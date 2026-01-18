Bărbatul s-a prezentat, în jurul orei 15.00, la baza Salvamont din Masivul Postăvaru, solicitând ajutor pentru găsirea telefonului mobil, care aparținea soției sale. Salvamontiștii i-au explicat că nu au atribuții pentru astfel de căutări. Pentru a-l ajuta, aceștia i-au pus la dispoziție o lopată și i-au cerut să o aducă înapoi după ce rezolvă problema.

Frustrat că nu a găsit telefonul, bărbatul ar fi aruncat lopata în pădure. Când salvamontiștii i-au atras atenția asupra gestului, a devenit recalcitrant și l-a lovit cu pumnii în față pe unul dintre ei, potrivit News BV.

La scurt timp de la incident, individul a fost imobilizat de jandarmii montani și predat Poliției Stațiunii Poiana Brașov.

Agresorul a fost identificat în zona telegondolei. Jandarmii au întocmit actele de constatare pentru infracțiunea de „loviri sau alte violențe”, iar, ulterior, documentele și persoana în cauză au fost predate polițiștilor. Aceștia continuă cercetările și vor dispune măsurile legale.

