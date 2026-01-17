Poliția a intervenit pe pârtie

În celebra stațiune franceză, un schior a fost atacat violent de un grup de șase bărbați beți care l-au lovit cu bocancii și bețele de schi.

Poliția a fost chemată de urgență pentru a pune capăt altercației și a-i separa pe schiorii violenți. Ceilalți turiști aflați pe pârtie au asistat îngroziți la bătaia generală. În imaginile filmate la locul altercației se poate observa cum schiorii se aleargă și se lovesc unii pe alții, conflictul degenerând într-un haos total. Doar intervenția forțelor de ordine a calmat spiritele.

Val Thorens, o destinație de top

Val Thorens este o stațiune de schi renumită situată în Franța, care se află în Alpii Francezi, în regiunea Savoie. Este cea mai înaltă stațiune de schi din Europa, situată la o altitudine de 2.300 de metri.



Face parte din domeniul schiabil Les Trois Vallées (Cele Trei Văi), cel mai mare domeniu schiabil interconectat din lume, oferind peste 600 km de pârtii. Datorită altitudinii sale, Val Thorens este renumită pentru calitatea excelentă a zăpezii și pentru un sezon de schi lung, care se întinde de obicei din noiembrie până în mai.



Pe lângă schi și snowboarding, stațiunea oferă o gamă largă de activități, de la sporturi de iarnă extreme la relaxare și o viață de après-schi vibrantă. Este o destinație de top pentru iubitorii sporturilor de iarnă.